Весной Украине грозят масштабные наводнения: десятки сел могут уйти под воду (карта)

Многим украинским регионам из-за большого количества снега с наступлением оттепели грозят подтопления и наводнения. Жители центра, юга и востока уже страдают от затопления улиц и сельскохозяйственных угодий.

Прогноз по наводнениям в Украине заместитель начальника отдела гидрологических прогнозов Украинского гидрометеорологического центра Илья Перевозчиков дал "Телеграфу" в комментарии, опубликованном 19 февраля. В "Укргидрометцентре" до этого сообщали, что в течение 15-16 февраля из-за таяния снега в результате оттепели и сильных дождей вышли из берегов реки бассейнов Южного Буга, Северского Донца и Днепра, затопив населенные пункты в Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Харьковской областях.

Специалисты отмечают, что большие снежные массы и дожди провоцируют мощный сток талой воды в водоемы: почва не успевает ее впитать, и она массово попадает в реки.

"Водополье стоит ожидать на реках Севера, Запада Украины и в суббассейне Северского Донца", — сказал Илья Перевозчиков.

Наводнения в Украине угрожают всем регионам

По мнению эколога и биолога Олега Листопада, наводнения в Украине в 2026 году точно будут, и в зоне риска находятся все регионы.

"Больше вам никто ничего не скажет, потому что прогноз — дело неблагодарное. А вот что делать — это другой вопрос: восстанавливать болота, торфяники, поймы рек. Они аккумулируют влагу", — сказал специалист.

Он отметил, что Украина за последние десятилетия потеряла большую часть болот, торфяников и пойм, которые впитывали остатки влаги как природные "губки". Поэтому в реки беспрепятственно попадает больше воды и поднимает их уровень.

По данным издания "Телеграф", под угрозой подтопления оказались более 20 сел в Черниговской области. Спасатели уже готовят лодки, помпы и эвакуационные планы.

Из-за таяния снега в нескольких областях Украины 15-16 февраля затопило населенные пункты Фото: Телеграф

Как можно уменьшить наводнения в Украине

По словам Олега Листопада, для уменьшения масштабов наводнений в Украине нужно осуществить несколько шагов:

восстановить болота и торфяники, которые впитывают воду;

ввести мораторий на добычу янтаря и торфа;

принять законы о восстановлении природы по примеру Европейского Союза и о сохранении водности экосистем;

поддержать инициативы по предоставлению специального статуса торфяникам.

Наводнения в Украине в прошлом году

С 30 сентября 2025 года из-за аномального количества осадков затапливало Одессу: ливень унес жизни нескольких человек, среди которых был ребенок. 3 октября спикер Одесской областной прокуратуры Инна Верба сообщала, что во время непогоды в Одессе погибли десять граждан.

Заведующий отделом физики атмосферы Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины Виталий Шпиг 8 октября предупреждал, что Киеву и другим городам грозят мощные ливни, как в Одессе, из-за глобальных изменений климата.

Напомним, 2 февраля 2026 года в Киеве прорвало трубу возле метро "Политехнический институт". Водой залило несколько кварталов.