Навесні Україні загрожують масштабні повені: десятки сіл можуть піти під воду (карта)

Багатьом українським регіонам через велику кількість снігу з настанням відлиги загрожують підтоплення та повені. Жителі центру, півдня та сходу вже потерпають від затоплення вулиць і сільськогосподарських угідь.

Прогноз щодо повеней в Україні заступник начальника відділу гідрологічних прогнозів Українського гідрометеорологічного центру Ілля Перевозчиков дав "Телеграфу" в коментарі, опублікованому 19 лютого. В "Укргідрометцентрі" до того повідомляли, що протягом 15-16 лютого через танення снігу внаслідок відлиги й сильних дощів вийшли з берегів річки басейнів Південного Бугу, Сіверського Дінця та Дніпра, затопивши населені пункти в Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській і Харківській областях.

Фахівці зазначають, що великі снігові маси та дощі провокують потужний стік талої води у водойми: ґрунт не встигає її всотати, і вона масово потрапляє до річок.

"Водопілля варто очікувати на річках Півночі, Заходу України та в суббасейні Сіверського Дінця", — сказав Ілля Перевозчиков.

Повені в Україні загрожують усім регіонам

На думку еколога та біолога Олега Листопада, повені в Україні у 2026 році точно будуть, і в зоні ризику знаходяться всі регіони.

"Більше вам ніхто нічого не скаже, бо прогноз — діло невдячне. А от що робити — це інше питання: відновлювати болота, торфовища, заплави річок. Вони акумулюють вологу", — сказав фахівець.

Він зауважив, що Україна за останні десятиління втратила велику частину боліт, торфовищ і заплав, які вбирали залишки вологи як природні "губки". Тому до річок безперешкодно потрапляє більше води та підіймає їхній рівень.

За даними видання "Телеграф", під загрозою підтоплення опинилося понад 20 сіл у Чернігівській області. Рятувальники вже готують човни, помпи та евакуаційні плани.

Через танення снігу в кількох областях України 15-16 лютого затопило населені пункти Фото: Телеграф

Як можна зменшити повені в Україні

За словами Олега Листопада, для зменшення масштабів повеней в Україні потрібно здійснити кілька кроків:

відновити болота та торфовища, які всотують воду;

запровадити мораторій на видобуток бурштину та торфу;

ухвалити закони про відновлення природи за прикладом Європейського Союзу та про збереження водності екосистем;

підтримати ініціативи щодо надання спеціального статусу торфовищам.

Повені в Україні минулого року

З 30 вересня 2025 року через аномальну кількість опадів затоплювало Одесу: злива забрала життя кількох людей, серед яких була дитина. 3 жовтня речниця Одеської обласної прокуратури Інна Верба повідомляла, що під час негоди в Одесі загинули десятеро громадян.

Завідувач відділу фізики атмосфери Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України Віталій Шпиг 8 жовтня попереджав, що Києву й іншим містам загрожують потужні зливи, як в Одесі, через глобальні зміни клімату.

Нагадаємо, 2 лютого 2026 року у Києві прорвало трубу біля метро "Політехнічний інститут". Водою залило кілька кварталів.