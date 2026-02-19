Навесні Україні загрожують масштабні повені: десятки сіл можуть піти під воду (карта)
Багатьом українським регіонам через велику кількість снігу з настанням відлиги загрожують підтоплення та повені. Жителі центру, півдня та сходу вже потерпають від затоплення вулиць і сільськогосподарських угідь.
Прогноз щодо повеней в Україні заступник начальника відділу гідрологічних прогнозів Українського гідрометеорологічного центру Ілля Перевозчиков дав "Телеграфу" в коментарі, опублікованому 19 лютого. В "Укргідрометцентрі" до того повідомляли, що протягом 15-16 лютого через танення снігу внаслідок відлиги й сильних дощів вийшли з берегів річки басейнів Південного Бугу, Сіверського Дінця та Дніпра, затопивши населені пункти в Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській і Харківській областях.
Фахівці зазначають, що великі снігові маси та дощі провокують потужний стік талої води у водойми: ґрунт не встигає її всотати, і вона масово потрапляє до річок.
"Водопілля варто очікувати на річках Півночі, Заходу України та в суббасейні Сіверського Дінця", — сказав Ілля Перевозчиков.
Повені в Україні загрожують усім регіонам
На думку еколога та біолога Олега Листопада, повені в Україні у 2026 році точно будуть, і в зоні ризику знаходяться всі регіони.
"Більше вам ніхто нічого не скаже, бо прогноз — діло невдячне. А от що робити — це інше питання: відновлювати болота, торфовища, заплави річок. Вони акумулюють вологу", — сказав фахівець.
Він зауважив, що Україна за останні десятиління втратила велику частину боліт, торфовищ і заплав, які вбирали залишки вологи як природні "губки". Тому до річок безперешкодно потрапляє більше води та підіймає їхній рівень.
За даними видання "Телеграф", під загрозою підтоплення опинилося понад 20 сіл у Чернігівській області. Рятувальники вже готують човни, помпи та евакуаційні плани.
Як можна зменшити повені в Україні
За словами Олега Листопада, для зменшення масштабів повеней в Україні потрібно здійснити кілька кроків:
- відновити болота та торфовища, які всотують воду;
- запровадити мораторій на видобуток бурштину та торфу;
- ухвалити закони про відновлення природи за прикладом Європейського Союзу та про збереження водності екосистем;
- підтримати ініціативи щодо надання спеціального статусу торфовищам.
Повені в Україні минулого року
З 30 вересня 2025 року через аномальну кількість опадів затоплювало Одесу: злива забрала життя кількох людей, серед яких була дитина. 3 жовтня речниця Одеської обласної прокуратури Інна Верба повідомляла, що під час негоди в Одесі загинули десятеро громадян.
Завідувач відділу фізики атмосфери Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України Віталій Шпиг 8 жовтня попереджав, що Києву й іншим містам загрожують потужні зливи, як в Одесі, через глобальні зміни клімату.
Нагадаємо, 2 лютого 2026 року у Києві прорвало трубу біля метро "Політехнічний інститут". Водою залило кілька кварталів.