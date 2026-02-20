Під загрозою житлові будинки: в ДСНС попередили про підтоплення в кількох областях України (мапа)

У кількох регіонах України через активне танення снігу та опади може затопити підвали, поля та житлові будинки. "Жовтий" і "помаранчевий" рівні небезпеки оголошено в Кропивницькому, Харківській, Миколаївській, Одеській і Черкаській областях.

Про загрозу підтоплення житлових будинків у кількох областях України попередили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій 20 лютого. Гідрологи прогнозують зміну рівнів води в річках центральних, південних, східних і західних регіонів з 20 по 25 лютого через відлигу, опади та активну водогосподарську діяльність.

Рятувальники порекомендували українцям, які живуть біля річок, приготуватися до можливого підтоплення господарських споруд, підвалів і сільськогосподарських угідь.

"Просимо уважно стежити за офіційними повідомленнями місцевих органів влади та підрозділів ДСНС", — закликали в пресслужбі.

Загроза підтоплення: де будинки можуть піти під воду

В ДСНС зазначили, що найбільн напружена ситуація зберігається на річці Інгул у Кропивницькому — тут оголошено "помаранчевий" II рівень небезпеки.

"Очікується подальше підвищення рівня води на 0,1–0,5 м. Це призведе до тривалого утримання води на заплавах та подальшого перевищення відміток часткового затоплення житлових будинків на окремих прируслових вулицях міста", — розповіли рятувальники з посиланням на гідрологів.

I рівень небезпеки — "жовтий" — оголошено в Харківській області та басейні Сіверського Дінця. Зокрема вода 21 лютого продовжить утримуватися на заплавах річок Уди, Лопань і Мерло. У створах гідрологічних постів Змієва та Ізюма можливий вихід води на заплаву, затоплення ліній зв'язку та електифікації та підтоплення сільськогосподарських угідь та господарських об'єктів біля водойм.

Також небезпека "жовтого" рівня з 20 по 23 лютого загрожує населеним пунктам біля річки Південний Буг і її притоків, зокрема на ділянці "Олександрівка — Миколаїв" у Миколаївській області через скиди води з Олександрівської ГЕС та добігання води по руслу рівенб води може підійнятися на 0,4–1,0 м та затопити понижені прируслові ділянки.

Також високі рівні води та затоплення заплав утримуватиметься на річках Савранка, Кодима, Велика Вись, Чорний Ташлик, Мертвовід у Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях.

У річках суббасейну Прип'яті протягом 23-25 лютого через відлигу та опади очікується підвищення рівня води на 0,1–0,5 м, проте наразі загрози для населення та господарських об'єктів не прогнозується.

Загроза підтоплення в Україні: мапа "Укргідрометцентру"

Також про небезпечні метеорологічні явища попереджає "Укргідрометцентр". "Жовтий" рівень небезпеки протягом 20-23 лютого оголошено в Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях. На ділянці річки Інгул у місті Кропивницькому оголошено "помаранчевий" рівень небезпеки — там очікується перевищення відмітки часткового підтоплення житлових будинків на окремих вулицях.

20-23 лютого кільком областям України загрожує підтоплення Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, 19 лютого ЗМІ писали, що навесні Україні загрожують масштабні повені через танення снігу та опади. Від затоплення вулиць і полів уже потерпають населені пункти в центрі, на півдні та сході.

2 лютого у Києві прорвало трубу в Шевченківському районі — потоком води затопило кілька кварталів.