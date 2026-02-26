Очікується похолодання до -13: синоптик дав прогноз погоди на березень

Березень 2026 року в Україні буде переважно спокійним за погодними умовами. Середина місяця принесе відчутне похолодання з морозами до -13 градусів у деяких регіонах. Попри тимчасові перепади температури, березень буде близьким до кліматичної норми.

Початок березня буде теплішим за кліматичну норму. Сніг поступово танутиме, можливі опади у вигляді дощу або мокрого снігу, а подекуди з’являтимуться тумани, повідомив "Телеграфу" синоптик Ігор Кібальчич.

Із 9 по 13 березня прогнозується похолодання, особливо в північних і східних областях. Уночі температура може знижуватися до -10…-13 градусів, удень триматиметься поблизу нуля. Водночас, за словами синоптика, сонячна активність уже створюватиме відчуття весни.

Після 17–19 березня очікується поступове підвищення температури, насамперед у західних та південних регіонах. Разом із потеплінням зросте й кількість опадів — переважатимуть дощі, іноді з мокрим снігом.

У третій декаді місяця під впливом західних і південно-західних вітрів встановляться стійкі плюсові температури. Найвищі показники очікуються на крайньому заході та півдні країни.

Загалом середня температура повітря в Україні у березні традиційно коливається від 0 до +8 градусів, залежно від регіону. На півночі та в центрі вона зазвичай близька до нуля, тоді як на півдні та в Карпатах тепліше. Денна температура в окремих областях може сягати +5 градусів, тоді як уночі можливі мінусові показники.

Однак через вологу та сніжну зиму в окремих районах можливе підняття рівня води. Середня температура та кількість опадів відповідатимуть багаторічним значенням. При цьому на заході й півдні буде на 1–2 градуси тепліше за норму.

Нагадаємо, що в Державній службі України з надзвичайних ситуацій попередили про ризик підтоплення у низці регіонів. Це можливо через інтенсивне танення снігу та опади. У Кропивницькому, а також у Харківській, Миколаївській, Одеській і Черкаській областях оголошено "жовтий" та "помаранчевий" рівні небезпеки.

Раніше ми також інформували, що синоптики прогнозували поступовий перехід до весняної погоди після періоду сильних снігопадів. Через вплив південного циклону в центрі та на сході країни спостерігалися значні опади. Водночас істотне потепління очікується після 23 лютого.