Курс на весну: синоптики розповіли, коли в Україну прийде тепло

Україна перебуває під впливом південного циклону, через який у центрі та на сході країни пройшли суттєві снігопади. Наприкінці поточного тижня ще очікується сніжна погода, а істотне потепління прогнозується з 23 лютого.

На ранок 19 лютого найвищу по території України висоту снігового покриву зафіксовано метеостанцією Покошичі Чернігівської області — 51 см, повідомив начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

За його прогнозами, 20 лютого атмосферний фронт із південного заходу принесе нову порцію помірного снігу, приріст якого очікується в межах 3-6 см.

Протягом доби температура повітря становитиме -4...-9 градусів, а на дорогах збережеться ожеледиця.

На вихідних в Україні погостює скандинавський арктичний циклон, принісши морози вночі від -13 до -18, вдень — від -3 до -8. Однак така погода протримається недовго, і вже з 23 лютого прийде хвиля тепла з Атлантики.

Постригань попереджає, що відлига призведе до танення снігу, а оскільки земля досить сильно промерзла, вона не буде так швидко вбирати воду. Тому можливі підтоплення в населених пунктах, а також на окремих ділянках доріг через накопичення талих вод, відсутність або несправність систем водовідведення та дренажу.

Зі свого боку синоптикиня Наталка Діденко також говорить про те, що вночі 20 лютого в Україні температура повітря буде -6 -12 градусів, на півночі стовпчики термометрів опустяться до -14 градусів, а в південних регіонах — від 0 до -3 градусів.

Протягом п'ятниці в Україні очікується -2...-5 градусів, у південній частині буде тепліше: від +1 до +6 градусів.

Сніг пройде в центральній частині України та на сході, а на решті території істотних опадів не прогнозується.

У Києві в останній робочий день тижня опадів теж не очікується. Вночі температура повітря опуститься до -10, вдень підніметься до -2.

У ночі на суботу та неділю похолодає до -12...-15 градусів, але вже 23 лютого в більшості областей України помітно потеплішає.

