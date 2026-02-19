Курс на весну: синоптики рассказали, когда в Украину придет тепло

Украина находится под влиянием южного циклона, из-за которого в центре и на востоке страны прошли существенные снегопады. В конце текущей недели еще ожидается снежная погода, а существенное потепление прогнозируется с 23 февраля.

На утро 19 февраля самая высокая по территории Украины высота снежного покрова зафиксирована метеостанцией Покошичи Черниговской области – 51 см, сообщил начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань.

По его прогнозам, 20 февраля атмосферный фронт с юго-запада принесет новую порцию умеренного снега, прирост которого ожидается в пределах 3-6 см.

В течение суток температура воздуха составит -4…-9 градусов, а на дорогах сохранится гололедица.

На выходных в Украине погостит скандинавский арктический циклон, принеся морозы ночью от -13 до -18, днем — от -3 до -8. Однако такая погода продержится недолго, и уже с 23 февраля придет волна тепла из Атлантики.

Відео дня

Постригань предупреждает, что оттепель приведет к таянию снега, а поскольку земля достаточно сильно промерзла, она не будет так быстро впитывать воду. Поэтому возможны подтопления в населенных пунктах, а также на отдельных участках дорог из-за накопления талых вод, отсутствия или неисправности систем водоотведения и дренажа.

В свою очередь синоптик Наталья Диденко также говорит о том, что ночью 20 февраля в Украине температура воздуха будет -6 -12 градусов, на севере столбики термометров опустятся до -14 градусов, а в южных регионах — от 0 до -3 градусов.

В течение пятницы в Украине ожидается -2…-5 градусов, в южной части будет теплее: от +1 до +6 градусов.

Снег пройдет в центральной части Украины и на востоке, а на остальной территории существенных осадков не прогнозируется.

В Киеве в последний рабочий день недели осадков тоже не ожидается. Ночью температура воздуха опустится до -10, днем поднимется до -2.

В ночи на субботу и воскресенье похолодает до -12…-15 градусов, но уже 23 февраля в большинстве областей Украины заметно потеплеет.

Напомним, до 22 февраля в Украине — магнитные бури.

Также сообщалось, что план РФ заморозить Украину ударами по энергетике провалился.