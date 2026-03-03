Чи вимкнуть тепло в Україні раніше: уряд відповів, коли завершиться опалювальний сезон

В Україні не планують завершувати опалювальний сезон за фіксованими календарними датами. Віцепрем’єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба запевнив, що енергоресурсів достатньо, аби не вимикати тепло передчасно.

Українцям не варто хвилюватися через можливе дострокове припинення подачі тепла, повідомив Олексій Кулеба, відповідаючи на питання Новини.LIVE. За його словами, країна має достатній запас енергоресурсів. Тому завершення опалювального сезону не буде прив’язане до конкретної дати, а залежатиме від погодних умов.

"У нас достатньо ресурсів для того, щоб опалювальний сезон завершувався не відповідно до певних дат, а відповідно до температурного режиму. Ми готові працювати і до 15-го. Будемо орієнтуватися на погоду", — наголосив урядовець.

Кулеба підкреслив, що держава готова продовжувати подачу теплоносія доти, доки це буде необхідно через погодні умови. Він окремо наголосив, що ресурси дозволяють підтримувати тепло в оселях навіть до другої половини весни, якщо цього вимагатиме температура повітря.

Відео дня

Нагадаємо, що ДТЕК співпрацює з міжнародними партнерами для забезпечення постачання обладнання в межах поточного опалювального сезону. Від початку повномасштабного вторгнення Група ДТЕК інвестувала 31 млрд грн у відновлення теплоелектростанцій та електромереж.

Раніше ми також інформували, що Раніше ми також інформували, що березень 2026 року в Україні загалом очікується спокійним за погодними умовами. Однак в середині місяця прогнозують відчутне похолодання з морозами до -13 градусів у окремих регіонах.