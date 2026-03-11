Вперше за майже місяць: у Львові повернули відключення електроенергії

На Львівщині 11 березня застосовуватимуть графіки відключення електроенергії. До цього світло у регіоні не вимикали понад 3 тижні.

Востаннє графіки відключення електроенергії діяли ще 18 лютого. Про це повідомило "Львівобленерго".

Відключення світла застосовуватимуться для 1-1,5 груп одночасно з 18:00 до 00:00. Із чим пов'язана поява графіків — наразі невідомо.

Відключення світла для Львівщини на 11 березня Фото: Львівобленерго

В інших регіонах на заході України наразі не повідомляли про повернення відключень електроенергії.

Водночас про збільшення кількості обмежень повідомляють також у Чернігівській, Кіровоградській, Миколаївській областях.

В "Укренерго" попереджали, що у вечірні години максимального споживання прогнозується також вимушене застосування погодинних відключень для всіх категорій споживачів.

Відео дня

Натомість там радять перенести активне енергоспоживання на години найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій — з 11:00 до 16:00.

10 березня в ДТЕК повідомили, що в окремих районах Києва та Київської області були застосовані більш тривалі відключення. У Києві обмеження діяли для Солом'янського, Голосіївського та Святошинського району, а на Київщині — у Бучанському районі.

Раніше Фокус розповідав, що графіки погодинних відключень для побутових споживачів та обмеження потужності для промислових користувачів на 11 березня запроваджуватимуться у частині областей.

Нагадаємо, 10 березня нардеп Олексій Кучеренко повідомив, що на Одещині немає жодної вцілілої підстанції внаслідок російських атак.

Раніше віцепрем’єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба відповів, коли завершиться опалювальний сезон в Україні.