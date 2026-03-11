Вперше за майже місяць: у Львові повернули відключення електроенергії
На Львівщині 11 березня застосовуватимуть графіки відключення електроенергії. До цього світло у регіоні не вимикали понад 3 тижні.
Востаннє графіки відключення електроенергії діяли ще 18 лютого. Про це повідомило "Львівобленерго".
Відключення світла застосовуватимуться для 1-1,5 груп одночасно з 18:00 до 00:00. Із чим пов'язана поява графіків — наразі невідомо.
В інших регіонах на заході України наразі не повідомляли про повернення відключень електроенергії.
Водночас про збільшення кількості обмежень повідомляють також у Чернігівській, Кіровоградській, Миколаївській областях.
В "Укренерго" попереджали, що у вечірні години максимального споживання прогнозується також вимушене застосування погодинних відключень для всіх категорій споживачів.
Натомість там радять перенести активне енергоспоживання на години найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій — з 11:00 до 16:00.
10 березня в ДТЕК повідомили, що в окремих районах Києва та Київської області були застосовані більш тривалі відключення. У Києві обмеження діяли для Солом'янського, Голосіївського та Святошинського району, а на Київщині — у Бучанському районі.
Раніше Фокус розповідав, що графіки погодинних відключень для побутових споживачів та обмеження потужності для промислових користувачів на 11 березня запроваджуватимуться у частині областей.
Нагадаємо, 10 березня нардеп Олексій Кучеренко повідомив, що на Одещині немає жодної вцілілої підстанції внаслідок російських атак.
Раніше віцепрем’єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба відповів, коли завершиться опалювальний сезон в Україні.