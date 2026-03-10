На Одещині "немає жодної цілої підстанції": нардеп пояснив напружену ситуацію зі світлом у місті

В Одесі виникла критична ситуація з електропостачанням через серйозні пошкодження енергомереж. За словами народного депутата Олексія Кучеренка, мешканці регіону стикаються з тривалими відключеннями світла, оскільки більшість підстанцій працює частково або зовсім не функціонує.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook та пояснив, що аварійні служби роблять усе можливе, щоб відновити електропостачання, але ситуація залишається надзвичайно складною.

Зокрема, у його дописі йдеться, що ворог руйнує не лише об’єкти генерації, а й магістральні мережі високої напруги (750, 330 та 220 кВ), які забезпечують передачу електроенергії до регіональних мереж. У Одеській області наразі немає жодної повністю працездатної підстанції НЕК "Укренерго", а з 11 необхідних трансформаторів працюють лише 4.

За словами нардепа, релейний захист та розподільчі пристрої на багатьох об’єктах зруйновані або серйозно пошкоджені, і їх відновлення може зайняти місяці чи навіть роки.

"Після обстрілів підстанцій НЕК Укренерго в Одеській області в 2022-2024 роках, ворог змінив тактику і в 2025 році почав додатково бити по підстанціях розподілу світла 110 кВ ДТЕК Одеські електромережі. З початку минулого року до сьогоднішнього дня ворог зруйнував 34 великі підстанції 110 кВ, тобто 45% від загальної кількості. Деякі енергооб’єкти потрапляли під обстріл 2,3 та 4 рази. Левова частка пошкоджених підстанцій знаходиться в Одесі та передмісті", — йдеться в його дописі.

Також Олексій Кучеренко пояснив, що через руйнування мереж електрика надходить нерівномірно, а перерозподіл навантаження майже неможливий — інженери використали всі наявні резерви. Наразі підстанції працюють частково або виконують лише функцію розподільчих пунктів, а основне навантаження лягає на кабельні лінії, від яких залежить, скільки світла отримають споживачі.

Крім того, депутат у своїй публікації зауважив, що ДТЕК застосовує резервне обладнання, але його запас обмежений. Зокрема, постачання необхідного устаткування відбувається через хаб Міненерго, проте трансформатори, релейний захист та інші ключові елементи можуть виготовлятися понад рік. Тому, навіть при нарощеній генерації, пошкоджені підстанції не здатні забезпечити стабільне постачання в регіон. Ба більше, усю цю ситуацію ускладнюють практично безперервні атаки дронів.

"Однак, минулого року ворог змінив тактику атак. Вони стають більш прицільними – запускається близько 20 БПЛА на один об’єкт, щоб якомога більше могли досягнути цілі. На один об’єкт відбувається влучання в середньому 10-15 дронів, які тепер атакують вертикально зверху. При тому, що частину успішно збивають ППО або перехоплювачі. До того ж, дрони руйнують не тільки трансформатори, а й інші частини підстанції – наприклад, закриті розподільчі пристрої – які перерозподіляють електроененергію від трансформатора далі до осель", — пише Олексій Кучеренко.

Наразі, за його словами, триває будівництво другого рівня захисту підстанцій від атак дронів, але це дорогий і тривалий процес — від шести місяців і більше. Також фахівець додав,що повністю убезпечити електроінфраструктуру неможливо: лише комплексний захист та ефективна ППО зменшують ризик руйнувань.

Нагадаємо, що в ніч на 7 березня російські військові масовано атакували об'єкти енергетики України. Зокрема, внаслідок ударів були знеструмлені споживачі у Вінницькій, Житомирській, Запорізькій, Миколаївській, Полтавській, Харківській та Хмельницькій областях.

До цього енергетики ДТЕК пояснювали, що станом на сьогодні в Одещині одна з найскладніших ситуацій зі світлом в Україні. Основною причиною цього фахівці називають масштабні пошкодження енергетичної інфраструктури після серії атак.