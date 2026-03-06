Складна ситуація на Одещині: в ДТЕК пояснили, чому так довго немає світла

Енергетики пояснили, що зараз на Одещині одна з найскладніших ситуацій зі світлом в Україні. Причина — масштабні пошкодження енергетичної інфраструктури після серії атак.

У ДТЕК пояснили, що якщо у 2022–2024 роках Росія била переважно по великих високовольтних підстанціях, то у 2025-му змінила тактику.

"Під удари потрапили розподільчі підстанції 110 кіловольт. Саме вони доставляють електроенергію безпосередньо в міста. Із середини грудня зруйновано 34 великі підстанції, майже половину від їхньої загальної кількості. Частину об'єктів атакували по кілька разів. Найбільше пошкоджень — в Одесі та передмісті. Через це мережа може передати значно менше електроенергії", - розповіли в ДТЕК.

Зараз енергетики вже використали максимум можливостей для перерозподілу навантаження. Деякі підстанції працюють лише з частиною обладнання, а нові трансформатори та вимикачі виготовляються місяцями або навіть понад рік.

"Попри це, ремонтні бригади працюють безперервно, щоб стабілізувати ситуацію. Світло тримається", - резюмували у ДТЕК.

Тим часом сьогодні, 6 березня, з 09:00 до 19:00, енергетики ДТЕК Одеські електромережі виконуватимуть аварійний ремонт обладнання, тому для безпеки робіт буде тимчасово знеструмлено частину Хаджибейського та Пересипського районів Одеси. Об’єкти критичної інфраструктури будуть забезпечені електроенергією.

