ДТЕК опублікував графіки відключень на 6 березня: в кого світла не буде лише ввечері

В Україні продовжують діяти графіки відключення світла. Але після важкої зими годин без електрики стає менше.

Через наслідки російських обстрілів 6 березня в Україні діятимуть графіки відключень світла, повідомляє ДТЕК. Але на Київщині є групи, де люди із світлом будуть цілий день. А на Дніпропетровщині декому пощастить із графіком, коли світло виключатимуть лише вночі.

Варто зауважити, що ДТЕК все ще не повернувся до загальних графіків відключень світла для Києва, але на 6 березня опубліковані графіки для Київської та Дніпропетровської областей.

На Одещині діють екстрені відключення світла, через російські ракетно-дронові атаки на енергооб'єкти.

Графіки відключення світла у Києві на 6 березня

У Києві діють індивідуальні графіки відключень електроенергії. Вони доступні на сайті ДТЕК Київські електромережі, у чат-боті компанії та в застосунку "Київ Цифровий".

Графіки відключення світла у Одесі та Одеській області на 6 березня

В Одесі, частині Одеського району області та деяких районних центрах діють екстрені відключення поза графіком. ДТЕК пропонує ознайомитись із графіками відключення світла за своєю адресою за посиланням, яке опубліковане на сайті.

Графіки відключення світла у Київській області на 6 березня

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 6 березня

Нагадаємо, Міністерство енергетики України повідомило, що з 6 по 15 березня роботодавці підприємств критичної інфраструктури мають подати через портал Дія заявки на виплату 20 тисяч гривень працівникам, які у лютому брали участь в аварійно-відновлювальних роботах.

Тим часом через війну в Ірані без електрики лишився увесь Ірак. Блекаут стався навіть у "зеленій зоні", де розташоване посольство США.