ДТЭК опубликовал графики отключений на 6 марта: у кого света не будет только вечером

В Украине продолжают действовать графики отключения света. Но после тяжелой зимы часов без электричества становится меньше.

Из-за последствий российских обстрелов 6 марта в Украине будут действовать графики отключений света, сообщает ДТЭК. Но на Киевщине есть группы, где люди со светом будут целый день. А на Днепропетровщине некоторым повезет с графиком, когда свет будут выключать только ночью.

Стоит заметить, что ДТЭК все еще не вернулся к общим графикам отключений света для Киева, но на 6 марта опубликованы графики для Киевской и Днепропетровской областей.

В Одесской области действуют экстренные отключения света, из-за российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.

Графики отключения света в Киеве на 6 марта

В Киеве действуют индивидуальные графики отключений электроэнергии. Они доступны на сайте ДТЭК Киевские электросети, в чат-боте компании и в приложении "Киев Цифровой".

В Киеве действуют индивидуальные графики отключений света Фото: ДТЭК

Графики отключения света в Одессе и Одесской области на 6 марта

В Одессе, части Одесского района области и некоторых районных центрах действуют экстренные отключения вне графика. ДТЭК предлагает ознакомиться с графиками отключения света по своему адресу по ссылке, опубликованной на сайте.

В Одессе и области действуют экстренные отключения света 6 марта Фото: ДТЭК

Графики отключения света в Киевской области на 6 марта

График отключения света для 1-3 очередей в Киевской области на 6 марта Фото: ДТЭК

График отключения света для 4-6 очередей в Киевской области на 6 марта Фото: ДТЭК

Графики отключения света в Днепропетровской области на 6 марта

График отключения света для 1-3 очередей в Днепропетровской области на 5 марта Фото: ДТЭК

График отключения света для 4-6 очередей в Днепропетровской области на 6 марта Фото: ДТЭК

Напомним, Министерство энергетики Украины сообщило, что с 6 по 15 марта работодатели предприятий критической инфраструктуры должны подать через портал Дія заявки на выплату 20 тысяч гривен работникам, которые в феврале участвовали в аварийно-восстановительных работах.

Тем временем из-за войны в Иране без электричества остался весь Ирак. Блэкаут произошел даже в "зеленой зоне", где расположено посольство США.