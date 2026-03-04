Полный блэкаут в Ираке: вся страна осталась без электричества (видео)

В Министерстве электроэнергетики Ирака заявили, что причиной отключения света стала "израильская кибератака". Причем свет отключился даже в "зеленой зоне" Багдада, где находится посольство США.

При этом Ихсан Джабер Аль-Саади, сотрудник диспетчерского подразделения Министерства электроэнергетики Ирака, сообщил о полном коллапсе электроэнергетической системы по всей стране, сообщает сайт телеканала Al-Ain.

Сообщается, что видео аэропорт Багдада, погруженный во тьму

Чиновник подтвердил телеканалу "Аль-Айн", что причиной полного отключения электроэнергии в Ираке стала кибератака со стороны Израиля.

"Атака была направлена ​​на инфраструктуру электроэнергетической системы, что привело к полному коллапсу сети и отключениям электроэнергии в ряде провинций", - сообщил Ихсан.

Он подтвердил, что "кибератака началась с электростанций в провинциях Басра, Ди-Кар, Мутанна и Майсан, вызвав отключение электроэнергии по всему Ираку", отметив, что еще одна кибератака была направлена ​​на электростанцию ​​на юге Багдада, вызвав отключение электроэнергии в столице и даже затронув "зеленую зону", где находится посольство США.

Відео дня

Со своей стороны, Министерство электроэнергетики Ирака объявило, что электроснабжение во всех иракских провинциях было отключено в результате "аварийной технической неисправности", которая привела к выходу из строя большинства линий электропередач.

Блэкаут в Багдаде

В заявлении министерства говорится, что технические бригады немедленно приступили к работе по устранению неисправности в кратчайшие сроки, ожидая постепенного восстановления электроснабжения в ближайшие часы, и призывают граждан соблюдать правила техники безопасности во время отключения электроэнергии.

Ранее министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн предупреждал, что страна сталкивается с растущими трудностями в экспорте нефти, что, по его словам, грозит серьезными последствиями для мировых энергетических рынков. Он также отмечал, что Ирак не является стороной войны в Иране, но непосредственно пострадал и подвергается нападениям

Министр иностранных дел Ирака прокомментировал эскалацию конфликта на Ближнем Востоке, призвав к дипломатическому решению и возвращению за стол переговоров.

Напомним, крупнейший в мире производитель сжиженного природного газа QatarEnergy приостанавливает работу из-за иранских ударов. Сейчас компания ввела режим "форс-мажора" для всех покупателей, пострадавших от действий Тегерана.

Также Фокус рассказывал, кто поддерживает Иран на Ближнем Востоке, кто враждует с Тегераном, а кто пытается сохранять нейтралитет.