QatarEnergy объявила форс-мажор из-за атак Ирана: как это повлияет на цены на газ (фото)

Крупнейший в мире производитель сжиженного природного газа QatarEnergy приостанавливает работу из-за иранских ударов. Сейчас компания ввела режим "форм-мажора" для всех покупателей, пострадавших от действий Тегерана.

В QatarEnergy объявила о форс-мажоре для своих пострадавших покупателей после того, как ранее заявила об остановке производства сжиженного природного газа (LNG) и сопутствующей продукции. Об этом говорится в заявлении пресс-службы компании.

"Из-за военных атак на производственные объекты QatarEnergy в промышленных городах Рас-Лаффан и Месаид в Государстве Катар QatarEnergy прекратила производство сжиженного природного газа (LNG) и связанных продуктов", — говорится в тексте.

Сообщение компании сразу спровоцировало рост цен на международных рынках. Al Jazeera пишет, что оптовые цены на газ в Нидерландах и Великобритании выросли почти на 50%, а как базовые цены на LNG в Азии подскочили примерно на 39%.

Цены на газ по состоянию на 15:25 по Киеву Фото: Скриншот

В то же время цены на природный газ начали активно снижаться после вчерашнего значительного рывка. По состоянию на 15:25 по Киеву, цена на фьючерсы природного газа составляет 2,92 доллара США (почти 129 грн) за 1 кубический метр.

Ранее Фокус рассказывал о том, как отреагировал рынок на начало войны в Иране. Эксперт рынка топлива Сергей Куюн утверждает, что со всеми видами топлива в Украине — полный порядок.

Впоследствии стало известно, что газ в Украине вырос в цене на 20% из-за войны на Ближнем Востоке. Рост связывают с событиями на Ближнем Востоке, которые вызвали перебои с поставками газа.