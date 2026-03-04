QatarEnergy оголосила форс-мажор через атаки Ірану: як це вплине на ціни на газ (фото)

Найбільший у світі виробник зрідженого природного газу QatarEnergy призупиняє роботу через іранські удари. Наразі компанія запровадила режим "форм-мажору" для всіх покупців, які постраждали від дій Тегерана.

У QatarEnergy оголосила про форс-мажор для своїх постраждалих покупців після того, як раніше заявила про зупинку виробництва скрапленого природного газу (LNG) та супутньої продукції. Про це йдеться в заяві прес-служби компанії.

"Через військові атаки на виробничі об’єкти QatarEnergy у промислових містах Рас-Лаффан і Месаїд у Державі Катар QatarEnergy припинила виробництво скрапленого природного газу (LNG) та пов’язаних продуктів", — зазначено в тексті.

Повідомлення компанії відразу спровокувала зростання цін на міжнародних ринках. Al Jazeera пише, що гуртові ціни на газ у Нідерландах і Великій Британії зросли майже на 50%, а як базові ціни на LNG в Азії підскочили приблизно на 39%.

Ціни на газ станом на 15:25 за Києвом Фото: Скриншот

Водночас ціни на природній газ почали активно знижуватися після вчорашнього значного ривку. Станом на 15:25 за Києвом, ціна на ф'ючерси природного газу складає 2,92 долара США (майже 129 грн) за 1 кубічний метр.

Раніше Фокус розповідав про те, як відреагував ринок на початок війни в Ірані. Експерт ринку палива Сергій Куюн стверджує, що з усіма видами палива в Україні — повний порядок.

Згодом стало відомо, що газ в Україні зріс у ціні на 20% через війну на Близькому Сході. Зростання пов’язують із подіями на Близькому Сході, які спричинили перебої з постачанням газу.