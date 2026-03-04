Повний блекаут в Іраку: вся країна залишилася без електрики (відео)

У Міністерстві електроенергетики Іраку заявили, що причиною відключення світла стала "ізраїльська кібератака". Причому світло вимкнулося навіть у "зеленій зоні" Багдада, де розташоване посольство США.

При цьому Іхсан Джабер Аль-Сааді, співробітник диспетчерського підрозділу Міністерства електроенергетики Іраку, повідомив про повний колапс електроенергетичної системи в усій країні, повідомляє сайт телеканалу Al-Ain.

Повідомляють, що відео аеропорт Багдада, занурений у темряву

Чиновник підтвердив телеканалу "Аль-Айн", що причиною повного відключення електроенергії в Іраку стала кібератака з боку Ізраїлю.

"Атака була спрямована на інфраструктуру електроенергетичної системи, що призвело до повного колапсу мережі та відключень електроенергії в низці провінцій", — повідомив Іхсан.

Він підтвердив, що "кібератака почалася з електростанцій у провінціях Басра, Ді-Кар, Мутанна і Майсан, спричинивши вимкнення електроенергії в усьому Іраку", зазначивши, що ще одну кібератаку було направлено на електростанцію на півдні Багдада, спричинивши вимкнення електроенергії в столиці та навіть зачепивши "зелену зону", де розміщене посольство США.

Відео дня

Зі свого боку, Міністерство електроенергетики Іраку оголосило, що електропостачання в усіх іракських провінціях було відключено внаслідок "аварійної технічної несправності", яка призвела до виходу з ладу більшості ліній електропередач.

Блекаут у Багдаді

У заяві міністерства йдеться про те, що технічні бригади негайно розпочали роботу з усунення несправності в найкоротші терміни, очікуючи на поступове відновлення електропостачання найближчими годинами, і закликають громадян дотримуватися правил техніки безпеки під час відключення електроенергії.

Раніше міністр закордонних справ Іраку Фуад Хусейн попереджав, що країна стикається зі зростаючими труднощами в експорті нафти, що, за його словами, загрожує серйозними наслідками для світових енергетичних ринків. Він також зазначав, що Ірак не є стороною війни в Ірані, але безпосередньо постраждав і зазнає нападів

Міністр закордонних справ Іраку прокоментував ескалацію конфлікту на Близькому Сході, закликавши до дипломатичного вирішення і повернення за стіл переговорів.

Нагадаємо, найбільший у світі виробник скрапленого природного газу QatarEnergy призупиняє роботу через іранські удари. Наразі компанія запровадила режим "форс-мажору" для всіх покупців, які постраждали від дій Тегерана.

Також Фокус розповідав, хто підтримує Іран на Близькому Сході, хто ворогує з Тегераном, а хто намагається зберігати нейтралітет.