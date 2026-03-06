Сложная ситуация в Одесской области: в ДТЭК объяснили, почему так долго нет света

Энергетики объяснили, что сейчас в Одесской области одна из самых сложных ситуаций со светом в Украине. Причина — масштабные повреждения энергетической инфраструктуры после серии атак.

В ДТЭК объяснили, что если в 2022-2024 годах Россия била преимущественно по крупным высоковольтным подстанциям, то в 2025-м изменила тактику.

"Под удары попали распределительные подстанции 110 киловольт. Именно они доставляют электроэнергию непосредственно в города. С середины декабря разрушены 34 крупные подстанции, почти половина от их общего количества. Часть объектов атаковали по несколько раз. Больше всего повреждений — в Одессе и пригороде. Из-за этого сеть может передать значительно меньше электроэнергии", — рассказали в ДТЭК.

Сейчас энергетики уже использовали максимум возможностей для перераспределения нагрузки. Некоторые подстанции работают только с частью оборудования, а новые трансформаторы и выключатели изготавливаются месяцами или даже больше года.

"Несмотря на это, ремонтные бригады работают непрерывно, чтобы стабилизировать ситуацию. Свет держится", — резюмировали в ДТЭК.

Тем временем сегодня, 6 марта, с 09:00 до 19:00, энергетики ДТЭК Одесские электросети будут выполнять аварийный ремонт оборудования, поэтому для безопасности работ будет временно обесточена часть Хаджибейского и Пересыпского районов Одессы. Объекты критической инфраструктуры будут обеспечены электроэнергией.

Напомним, Министерство энергетики Украины сообщило, что с 6 по 15 марта работодатели предприятий критической инфраструктуры должны подать через портал "Дія" заявки на выплату 20 тысяч гривен работникам, которые в феврале участвовали в аварийно-восстановительных работах.