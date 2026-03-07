Росія вдарила по енергетиці та теплопостачанню: у яких областях застосували обмеження

Уночі Росія здійснила вже п'яту з початку року масовану ракетно-дронову атаку на об'єкти енергетики України. У декількох регіонах вимушено застосували заходи обмеження.

Унаслідок масованої ракетно-дронової атаки на об'єкти енергетики знеструмлені споживачі у Вінницькій, Житомирській, Запорізькій, Миколаївській, Полтавській, Харківській та Хмельницькій областях. Про це повідомили в Міненерго.

Внаслідок атак ворога у кількох регіонах застосовують графіки обмеження потужності для промисловості та графіків погодинних відключень для всіх категорій споживачів.

У відомстві звертаються до споживачів, де застосовуються заходи обмеження, аби знизити навантаження на систему, ощадливо використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання.

Враховуючи погодні умови у більшості областей, користування потужними електроприладами сьогодні доцільно перенести з 11:00 до 15:00, тобто під час найефективнішої роботи сонячних електростанцій, своєю чергою порадили споживачам в "Укренерго".

У регіонах, де триває застосування обмежень, активне енергоспоживання доцільно перенести на період найменшого навантаження на енергосистему, а саме, після 22:00.

Крім того, повідомили у Міненерго, внаслідок атаки ворога порушено теплопостачання у Києві.

Ситуація з теплом у столиці

Внаслідок атаки ворога та пошкодження об'єкту критичної інфраструктури, в Печерському, Дніпровському, Голосіївському та Солом'янскому районах без тепла опинилися 1905 будинків, поінформував міський голова Віталій Кличко.

Він зазначив, що комунальники намагаються якнайшвидше відновити теплопостачання в ці багатоповерхівки.

Загалом, наголосив столичний мер, у місті без тепла майже 2700 будинків. Він врахував частину багатоповерхівок у Дарницькому та Дніпровському районах, у які поки що неможливо подати теплоносій через критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ.

Нагадаємо, у ніч на суботу, 7 березня, російські війська здійснили масовану комбіновану атаку по території України. ЗС РФ випустили 29 ракет та ️480 дронів.

Також Фокус писав, чому так довго немає світла в Одеській області.