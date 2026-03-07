Россия ударила по энергетике и теплоснабжению: в каких областях применили ограничения

Ночью Россия осуществила уже пятую с начала года массированную ракетно-дроновую атаку на объекты энергетики Украины. В нескольких регионах вынужденно применили меры ограничения.

В результате массированной ракетно-дроновой атаки на объекты энергетики обесточены потребители в Винницкой, Житомирской, Запорожской, Николаевской, Полтавской, Харьковской и Хмельницкой областях. Об этом сообщили в Минэнерго.

Вследствие атак врага в нескольких регионах применяют графики ограничения мощности для промышленности и графиков почасовых отключений для всех категорий потребителей.

В ведомстве обращаются к потребителям, где применяются меры ограничения, чтобы снизить нагрузку на систему, экономно использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления.

Учитывая погодные условия в большинстве областей, пользование мощными электроприборами сегодня целесообразно перенести с 11:00 до 15:00, то есть во время эффективной работы солнечных электростанций, в свою очередь посоветовали потребителям в "Укрэнерго".

Відео дня

В регионах, где продолжается применение ограничений, активное энергопотребление целесообразно перенести на период наименьшей нагрузки на энергосистему, а именно после 22:00.

Кроме того, сообщили в Минэнерго, в результате атаки врага нарушено теплоснабжение в Киеве.

Ситуация с теплом в столице

В результате атаки врага и повреждения объекта критической инфраструктуры, в Печерском, Днепровском, Голосеевском и Соломенском районах без тепла оказались 1905 домов, сообщил городской голова Виталий Кличко.

Он отметил, что коммунальщики пытаются как можно быстрее восстановить теплоснабжение в эти многоэтажки.

В целом, подчеркнул столичный мэр, в городе без тепла почти 2700 домов. Он учел часть многоэтажек в Дарницком и Днепровском районах, в которые пока невозможно подать теплоноситель из-за критических повреждений Дарницкой ТЭЦ.

Напомним, в ночь на субботу, 7 марта, российские войска совершили массированную комбинированную атаку по территории Украины. ВС РФ выпустили 29 ракет и ️480 дронов.

Также Фокус писал, почему так долго нет света в Одесской области.