Десятки ракет и сотни БпЛА: что известно о последствиях атаки РФ на Украину 7 марта (фото)

В ночь на субботу, 7 марта, российские войска осуществили массированную комбинированную атаку по территории Украины. В результате ударов есть погибшие и раненые.

Россияне выпустили по Украине 29 ракет, из них почти половина — баллистические, и 480 дронов, из которых большинство — "Шахеды". Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

ВС РФ целились по энергетике в Киеве, в Хмельницкой и Черновицкой областях, по железной дороге на Житомирщине. Зафиксированы повреждения на Днепровщине, Запорожье, Винницкой, Одесской, Полтавской, Сумской, Черкасской областях, подчеркнул глава государства.

Харьков

На месте удара в Харькове Фото: ГСЧС

Одна из баллистических ракет, которые ударили по городу, попала в многоэтажку в Киевском районе, почти разрушив здание. На момент написания материала известно о семи погибших, из них двое детей.

Відео дня

Киев

В Голосеевском районе в результате падения обломков возникло задымление и возгорание на территории нежилой застройки, сообщил городской голова Виталий Кличко.

В Деснянском и Днепровском районах обнаружены обломки ракет. Предварительно, пострадавших нет.

Днепропетровская область

Спасатели ликвидируют пожар

В течение ночи в разных районах было сбито 15 вражеских БпЛА, сообщил глава ОВА Александр Ганжа.

По информации ГСЧС, россияне атаковали объект инфраструктуры, на котором возник пожар. Его ликвидируют почти 200 спасателей и 60 единиц техники.

Хмельницкая область

В результате российской атаки повреждены окна здания на железнодорожной станции в Шепетовском районе, сообщил глава ОВА Сергей Тюрин. Возник пожар, который ликвидировали спасатели. Пострадавших нет.

Чиновник также сообщил о перебоях в электроснабжении.

Одесса

Зафиксировано попадание в объект инфраструктуры, сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

В результате попаданий возник пожар резервуаров с растительным маслом и поврежден зерновой склад, уточнил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба. На территории другого порта повреждена портовая инфраструктура.

Запорожье

Экстренные службы в Запорожье Фото: Запорожская ОВА

В результате удара по Запорожью были повреждены 3 многоэтажки и 3 частных дома в Днепровском районе города, проинформировал глава ОВА Иван Федоров. Пострадала трехмесячная девочка, она остается под наблюдением врачей, которые оценивают ее состояние как среднее.

Черновицкая область

Под комбинированной атакой крылатых ракет и дронов был город Новоднестровск, информирует Черновицкий горсовет.

Россияне атаковали Днестровскую ГЭС. В регионе возникали перебои со светом.

Атака на Украину 7 марта

Радиотехнические войска зафиксировали 509 средств воздушного нападения, сообщают Воздушные Силы.

Среди них:

2 гиперзвуковые ракеты "Циркон";

13 баллистических ракет Искандер-М/С-400;

14 крылатых ракет "Калибр";

480 ударных БпЛА.

По предварительным данным, противовоздушной обороной сбито или подавлено 472 цели — 19 ракет и 453 беспилотника различных типов:

8 баллистических ракет Искандер-М/С-400;

11 крылатых ракет "Калибр";

453 вражеских БПЛА.

Зафиксировано попадание 9 ракет и 26 ударных БпЛА на 22 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на пяти локациях. Информация об одной вражеской ракете уточняется.

Фокус писал, что в ночь на 7 марта РФ атаковала Украину баллистикой, а взрывы раздавались в Киеве, Харькове и Одессе.

Напомним, россияне ударили баллистикой по пятиэтажке в Харькове. Под завалами оказались люди.