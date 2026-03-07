Десятки ракет и сотни БпЛА: что известно о последствиях атаки РФ на Украину 7 марта (фото)
В ночь на субботу, 7 марта, российские войска осуществили массированную комбинированную атаку по территории Украины. В результате ударов есть погибшие и раненые.
Россияне выпустили по Украине 29 ракет, из них почти половина — баллистические, и 480 дронов, из которых большинство — "Шахеды". Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
ВС РФ целились по энергетике в Киеве, в Хмельницкой и Черновицкой областях, по железной дороге на Житомирщине. Зафиксированы повреждения на Днепровщине, Запорожье, Винницкой, Одесской, Полтавской, Сумской, Черкасской областях, подчеркнул глава государства.
Харьков
Одна из баллистических ракет, которые ударили по городу, попала в многоэтажку в Киевском районе, почти разрушив здание. На момент написания материала известно о семи погибших, из них двое детей.
Киев
В Голосеевском районе в результате падения обломков возникло задымление и возгорание на территории нежилой застройки, сообщил городской голова Виталий Кличко.
В Деснянском и Днепровском районах обнаружены обломки ракет. Предварительно, пострадавших нет.
Днепропетровская область
В течение ночи в разных районах было сбито 15 вражеских БпЛА, сообщил глава ОВА Александр Ганжа.
По информации ГСЧС, россияне атаковали объект инфраструктуры, на котором возник пожар. Его ликвидируют почти 200 спасателей и 60 единиц техники.
Хмельницкая область
В результате российской атаки повреждены окна здания на железнодорожной станции в Шепетовском районе, сообщил глава ОВА Сергей Тюрин. Возник пожар, который ликвидировали спасатели. Пострадавших нет.
Чиновник также сообщил о перебоях в электроснабжении.
Одесса
Зафиксировано попадание в объект инфраструктуры, сообщил глава ОВА Сергей Лысак.
В результате попаданий возник пожар резервуаров с растительным маслом и поврежден зерновой склад, уточнил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба. На территории другого порта повреждена портовая инфраструктура.
Запорожье
В результате удара по Запорожью были повреждены 3 многоэтажки и 3 частных дома в Днепровском районе города, проинформировал глава ОВА Иван Федоров. Пострадала трехмесячная девочка, она остается под наблюдением врачей, которые оценивают ее состояние как среднее.
Черновицкая область
Под комбинированной атакой крылатых ракет и дронов был город Новоднестровск, информирует Черновицкий горсовет.
Россияне атаковали Днестровскую ГЭС. В регионе возникали перебои со светом.
Атака на Украину 7 марта
Радиотехнические войска зафиксировали 509 средств воздушного нападения, сообщают Воздушные Силы.
Среди них:
- 2 гиперзвуковые ракеты "Циркон";
- 13 баллистических ракет Искандер-М/С-400;
- 14 крылатых ракет "Калибр";
- 480 ударных БпЛА.
По предварительным данным, противовоздушной обороной сбито или подавлено 472 цели — 19 ракет и 453 беспилотника различных типов:
- 8 баллистических ракет Искандер-М/С-400;
- 11 крылатых ракет "Калибр";
- 453 вражеских БПЛА.
Зафиксировано попадание 9 ракет и 26 ударных БпЛА на 22 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на пяти локациях. Информация об одной вражеской ракете уточняется.
Фокус писал, что в ночь на 7 марта РФ атаковала Украину баллистикой, а взрывы раздавались в Киеве, Харькове и Одессе.
Напомним, россияне ударили баллистикой по пятиэтажке в Харькове. Под завалами оказались люди.