Разбомбленный подъезд, из-под завалов достают тела людей: последствия удара РФ по Харькову (видео)

В ночь на 7 марта ВС РФ прямым попаданием разрушили пятиэтажный дом в Киевском районе Харькова, в результате чего был полностью уничтожен подъезд здания и вспыхнул масштабный пожар.

Под завалами дома оказались люди, сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

"Подтверждено прямое попадание баллистикой по многоэтажке в Киевском районе. Значительные разрушения, пожар, под завалами могут находиться люди", — написал Терехов.

Как отметили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, в результате обстрела разрушен подъезд с 1-го по 5-й этажи, а также конструкции квартир четвертого и пятого этажей соседнего дома.

Последствия удара РФ по Харькову 7 марта Фото: Харьковская ОГА

Спасатели на месте разрушенной пятиэтажки Харькова на месте разрушенной пятиэтажки Фото: ДСНС

Впоследствии эту информацию подтвердил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"В результате вражеского обстрела произошло разрушение подъезда жилого пятиэтажного дома и разрушение двух этажей соседнего дома", — отметил Синегубов.

По его словам, под завалами здания могут находиться 10 человек, среди которых, вероятно, есть ребенок.

На момент публикации материала спасатели достали из-под завалов тела трех человек. Поисково-спасательная операция продолжалась.

Спасатели достают людей из-под завалов Фото: Харьковская ОГА

Напомним, в ночь на 7 марта россияне прямым попаданием ракеты разбомбили многоэтажку Харькова.

