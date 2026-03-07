Розбомблений під'їзд, з-під завалів дістають тіла людей: наслідки удару РФ по Харкову (відео)

У ніч на 7 березня ЗС РФ прямим влучаням зруйнували п'ятиповерховий будинок у Київському районі Харкова, внаслідок чого був повністю знищений під'їзд будівлі та спалахнула масштабна пожежа.

Під завалами будинку опинились люди, повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Підтверджено пряме влучання балістикою по багатоповерхівці у Київському районі. Значні руйнування, пожежа, під завалами можуть знаходитися люди", — написав Терехов.

Як зазначили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, внаслідок обстрілу зруйновано під’їзд з 1-го по 5-й поверхи, а також конструкції квартир четвертого та п'ятого поверхів сусіднього будинку.

Наслідки удару РФ по Харкову 7 березня Фото: Харківська ОДА

Рятувальники на місці зруйнованої п'ятиповерхівки Харкова Фото: ДСНС

Згодом цю інформацію підтвердив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Внаслідок ворожого обстрілу відбулась руйнація під'їзду житлового пʼятиповерхового будинку та руйнування двох поверхів сусіднього будинку", — зазначив Синєгубов.

За його словами, під завалами будівлі можуть перебувати 10 людей, серед яких, ймовірно, є дитина.

На момент публікації матеріалу рятувальники дістали з-під завалів тіла трьох людей. Пошуково-рятувальна операція тривала.

Рятувальники дістають людей з-під завалів Фото: Харківська ОДА

Нагадаємо, у ніч на 7 березня росіяни прямим попаданням ракети розбомбили багатоповерхівку Харкова.

