"Значні руйнування": росіяни прямим попаданням ракети розбомбили багатоповерхівку Харкова

У ніч на 7 березня російські війська прямим влучанням балістичної ракети зруйнували житлову багатоповерхівку Харкова.

Під завалами будинку можуть перебувати люди, повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Підтверджено пряме влучання балістикою по багатоповерхівці у Київському районі. Значні руйнування, пожежа, під завалами можуть знаходитися люди", — написав Терехов.

Удар по Київському району Харкова також підтвердив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. За його словами, пошкодження отримав 11-річний хлопчик.

"Кількість постраждалих в Харкові зросла до 4 осіб. Серед постраждалих — дитина", — зазначив Синєгубов згодом.

На момент публікації матеріалу російська атака по українських містах тривала.

Відео дня

Нагадаємо, у ніч на 7 березня РФ атакує Україну балістикою, а вибухи лунають у Києві, Харкові та Одесі.

Фокус також писав про те, що ЗС РФ планують захопити велике місто на півдні України.