РФ атакує Україну балістикою: вибухи лунають у Києві, Харкові та Одесі

У ніч на 7 березня російські окупанти завдають ударів по Україні балістичним озброєнням, через що мешканці Києва, Харкова, Одеси та інших українських міст чують потужні вибухи.

"Триває загроза застосування балістичного озброєння", — повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Протягом нічної атаки в ПС ЗСУ також зазначили, що ракети летіли на Коростень, Харків, Миколаївщину та інші міста.

Водночас окремо росіяни атакували балістикою Київ.

"Ворог завдає удар балістичними ракетами. Залишайтесь в безпечних місцях!", — зазначив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Міський голова Києва Віталій Кличко також закликав киян перебувати в укриттях, зазначивши, що у столиці працює ППО.

Крім того, під ударом опинився й Харків. за словами мера міста Ігоря Терехова, було зафіксовано удар балістикою по Київському району.

Відео дня

Монітори також повідомляли, що росіяни запустили у бік українських міст гіперзвукові ракети "Циркон" та крилаті ракети "Калібр".

"Імовірно проведено пуски КР "Калібр" з акваторії Чорного моря", — йшлося у повідомленні.

На момент пубілкації матеріалу балістична та дронова атака російських військ по Україні тривала.

Нагадаємо, у ніч на 6 березня РФ вдарила по житлових багатоповерхівках Кривого Рогу.

Фокус також писав про те, що ЗС РФ планують захопити велике місто на півдні України.