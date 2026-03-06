"Пошкоджено до 30 будинків": РФ вдарила по житлових багатоповерхівках Кривого Рогу (відео)

У ніч на 6 березня російські війська завдали удару "Шахедами" по житлових будинках у Кривому Розі, внаслідок чого було пошкоджено до 30 домівок.

В одній із багатоповерхівок спалахунла пожежа, повдіомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

"Пряме влучання шахедами в девʼятиповерхівку та в підприємство інфраструктури на двох різних локаціях", — написав Вілкул.

Він уточнив, що людям нададуть будівельні матеріали для відновлення домівок, а місцева влада вже приймає заяви на матеріальну допомогу.

У місцевих телеграм-каналах оприлюднили відео з наслідками ворожого удару по Кривому Рогу.

Згодом Вілкул уточнив, що внаслідок російської атаки обійшлось без постраждалих.

"Реально диво. Всіх вивели, всіх евакуювали. Дві пожежі загашено, ще на одній йде локалізація. Пошкоджено до 30 будинків", — зазначив Вілкул.

Нагадаємо, 4 березня ЗС РФ вдарили по залізниці в Одеській області.

Фокус також писав про те, що у Миколаєві "Шахед" влучив по пасажирському потягу.