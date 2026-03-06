"Повреждено до 30 домов": РФ ударила по жилым многоэтажкам Кривого Рога (видео)

В ночь на 6 марта российские войска нанесли удар "Шахедами" по жилым домам в Кривом Роге, в результате чего было повреждено до 30 домов.

В одной из многоэтажек вспыхнул пожар, сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул.

"Прямое попадание шахедами в девятиэтажку и в предприятие инфраструктуры на двух разных локациях", — написал Вилкул.

Он уточнил, что людям предоставят строительные материалы для восстановления домов, а местные власти уже принимают заявления на материальную помощь.

В местных телеграмм-каналах обнародовали видео с последствиями вражеского удара по Кривому Рогу.

Впоследствии Вилкул уточнил, что в результате российской атаки обошлось без пострадавших.

"Реально чудо. Всех вывели, всех эвакуировали. Два пожара потушены, еще на одном идет локализация. Повреждено до 30 домов", — отметил Вилкул.

Напомним, 4 марта ВС РФ ударили по железной дороге в Одесской области.

Фокус также писал о том, что в Николаеве "Шахед" попал по пассажирскому поезду.