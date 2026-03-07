"Значительные разрушения": россияне прямым попаданием ракеты разбомбили многоэтажку Харькова

В ночь на 7 марта российские войска прямым попаданием баллистической ракеты разрушили жилую многоэтажку Харькова.

Под завалами дома могут находиться люди, сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

"Подтверждено прямое попадание баллистикой по многоэтажке в Киевском районе. Значительные разрушения, пожар, под завалами могут находиться люди", — написал Терехов.

Удар по Киевскому району Харькова также подтвердил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. По его словам, повреждения получил 11-летний мальчик.

"Количество пострадавших в Харькове возросло до 4 человек. Среди пострадавших — ребенок", — отметил Синегубов впоследствии.

На момент публикации материала российская атака по украинским городам продолжалась.

Напомним, в ночь на 7 марта РФ атакует Украину баллистикой, а взрывы раздаются в Киеве, Харькове и Одессе.

