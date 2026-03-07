Десятки ракет і сотні БпЛА: що відомо про наслідки атаки РФ на Україну 7 березня (фото)

У ніч на суботу, 7 березня, російські війська здійснили масовану комбіновану атаку по території України. Внаслідок ударів є загиблі та поранені.

Росіяни випустили по Україні 29 ракет, із них майже половина – балістичні, та 480 дронів, із яких більшість – "Шахеди". Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

ЗС РФ цілились по енергетиці в Києві, в Хмельницькій та Чернівецькій областях, по залізниці на Житомирщині. Зафіксовані пошкодження на Дніпровщині, Запоріжжі, Вінниччині, Одещині, Полтавщині, Сумщині, Черкащині, наголосив глава держави.

Харків

На місці удару у Харкові Фото: ДСНС

Одна з балістичних ракет, які ударили по місту, влучила у багатоповерхівку у Київському районі, майже зруйнувавши будівлю. На момент написання матеріалу відомо про сімох загиблих, з них двоє дітей.

Київ

У Голосіївському районі внаслідок падіння уламків виникло задимлення та загоряння на території нежитлової забудови, повідомив міський голова Віталій Кличко.

У Деснянському та Дніпровському районах виявлені уламки ракет. Попередньо, постраждалих немає.

Дніпропетровська область

Рятувальники ліквідовують пожежу

Упродовж ночі у різних районах було збито 15 ворожих БпЛА, повідомив глава ОВА Олександр Ганжа.

За інформацією ДСНС, росіяни атакували об'єкт інфраструктури, на якому виникла пожежа. Її ліквідовують майже 200 рятувальників та 60 одиниць техніки.

Хмельницька область

Внаслідок російської атаки пошкоджено вікна будівлі на залізничній станції у Шепетівському районі, повідомив глава ОВА Сергій Тюрін. Виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники. Постраждалих немає.

Посадовець також повідомив про перебої в електропостачанні.

Одеса

Зафіксовано влучання в об'єкт інфраструктури, повідомив глава ОВА Сергій Лисак.

Унаслідок влучань виникла пожежа резервуарів із рослинною олією та пошкоджено зерновий склад, уточнив віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. На території іншого порту пошкоджена портова інфраструктура.

Запоріжжя

Екстренні служби у Запоріжжі Фото: Запорізька ОВА

Внаслідок удару по Запоріжжю було пошкоджено 3 багатоповерхівки та 3 приватні будинки у Дніпровському районі міста, поінформував глава ОВА Іван Федоров. Постраждало тримісячна дівчинка, вона залишається під наглядом лікарів, які оцінюють її стан як середній.

Чернівецька область

Під комбінованою атакою крилатих ракет та дронів було місто Новодністровськ, інформує Чернівецька міськрада.

Росіяни атакували Дністровську ГЕС. У регіоні виникали перебої зі світлом.

Атака на Україну 7 березня

Радіотехнічні війська зафіксували 509 засобів повітряного нападу, повідомляють Повітряні Сили.

Серед них:

2 гіперзвукові ракети "Циркон";

13 балістичних ракет Іскандер-М/С-400;

14 крилатих ракет "Калібр";

480 ударних БпЛА.

За попередніми даними, протиповітряною обороною збито або подавлено 472 цілі – 19 ракет та 453 безпілотники різних типів:

8 балістичних ракет Іскандер-М/С-400;

11 крилатих ракет "Калібр";

453 ворожих БпЛА.

Зафіксовано влучання 9 ракет та 26 ударних БпЛА на 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на п'яти локаціях. Інформація щодо однієї ворожої ракети уточнюється.

