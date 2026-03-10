В Одесской области "нет ни одной целой подстанции": нардеп объяснил напряженную ситуацию со светом в городе

В Одессе возникла критическая ситуация с электроснабжением из-за серьезных повреждений энергосетей. По словам народного депутата Алексея Кучеренко, жители региона сталкиваются с длительными отключениями света, поскольку большинство подстанций работает частично или вовсе не функционирует.

Об этом он написал на своей странице в Facebook и пояснил, что аварийные службы делают все возможное, чтобы восстановить электроснабжение, но ситуация остается чрезвычайно сложной.

В частности, в его заметке говорится, что враг разрушает не только объекты генерации, но и магистральные сети высокого напряжения (750, 330 и 220 кВ), которые обеспечивают передачу электроэнергии в региональные сети. В Одесской области пока нет ни одной полностью работоспособной подстанции НЭК "Укрэнерго", а из 11 необходимых трансформаторов работают только 4.

По словам нардепа, релейная защита и распределительные устройства на многих объектах разрушены или серьезно повреждены, и их восстановление может занять месяцы или даже годы.

Відео дня

"После обстрелов подстанций НЭК Укрэнерго в Одесской области в 2022-2024 годах, враг изменил тактику и в 2025 году начал дополнительно бить по подстанциям распределения света 110 кВ ДТЭК Одесские электросети. С начала прошлого года до сегодняшнего дня враг разрушил 34 крупные подстанции 110 кВ, то есть 45% от общего количества. Некоторые энергообъекты попадали под обстрелы 2,3 и 4 раза. Львиная доля поврежденных подстанций находится в Одессе и пригороде", — говорится в его заметке.

Также Алексей Кучеренко пояснил, что из-за разрушения сетей электричество поступает неравномерно, а перераспределение нагрузки почти невозможно — инженеры использовали все имеющиеся резервы. Сейчас подстанции работают частично или выполняют лишь функцию распределительных пунктов, а основная нагрузка ложится на кабельные линии, от которых зависит, сколько света получат потребители.

Кроме того, депутат в своей публикации отметил, что ДТЭК применяет резервное оборудование, но его запас ограничен. В частности, поставки необходимого оборудования происходит через хаб Минэнерго, однако трансформаторы, релейная защита и другие ключевые элементы могут изготавливаться более года. Поэтому, даже при наращенной генерации, поврежденные подстанции не способны обеспечить стабильное снабжение в регион. Более того, всю эту ситуацию усложняют практически непрерывные атаки дронов.

"Однако, в прошлом году враг изменил тактику атак. Они становятся более прицельными — запускается около 20 БПЛА на один объект, чтобы как можно больше могли достичь цели. На один объект происходит попадание в среднем 10-15 дронов, которые теперь атакуют вертикально сверху. При том, что часть успешно сбивают ПВО или перехватчики. К тому же, дроны разрушают не только трансформаторы, но и другие части подстанции — например, закрытые распределительные устройства — которые перераспределяют электроэнергию от трансформатора дальше к домам", — пишет Алексей Кучеренко.

Сейчас, по его словам, продолжается строительство второго уровня защиты подстанций от атак дронов, но это дорогой и длительный процесс — от шести месяцев и более. Также специалист добавил, что полностью обезопасить электроинфраструктуру невозможно: только комплексная защита и эффективная ПВО уменьшают риск разрушений.

Напомним, что в ночь на 7 марта российские военные массированно атаковали объекты энергетики Украины. В частности, в результате ударов были обесточены потребители в Винницкой, Житомирской, Запорожской, Николаевской, Полтавской, Харьковской и Хмельницкой областях.

До этого энергетики ДТЭК объясняли, что по состоянию на сегодня в Одесской области одна из самых сложных ситуаций со светом в Украине. Основной причиной этого специалисты называют масштабные повреждения энергетической инфраструктуры после серии атак.