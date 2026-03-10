Графіки відключень світла на 11 березня: хто завтра буде з електрикою цілий день

У середу, 11 березня, в Україні продовжуватимуть діяти графіки погодинних відключень світла. У деяких споживачів електрику взагалі не вимикатимуть.

Графіки погодинних відключень для побутових споживачів та обмеження потужності для промислових користувачів запроваджуються у частині областей. У ДТЕК опублікували графіки для Дніпропетровської та Київської областей.

Причина обмежень залишається незмінною: наслідки російських атак безпілотниками та ракетами по українській енергетиці. Графіки діятимуть з 08:00 години і до кінця доби, повідомили в "Укренерго".

Упродовж доби ситуація з відключеннями може змінитися, попереджають енергетики. Тому актуальний час та обсяги слід дізнаватися на офіційних сайтах та сторінках обленерго за конкретними регіонами та адресами.

Відео дня

Графіки відключення світла для Київської області на 11 березня

На Київщині у середу у половини груп споживачів взагалі не вимикатимуть електрику. У тих, кого обмеження все ж торкнуться, світла не буде до 3,5 годин.

Графіки відключення світла у Київській області на 11 березня для 1-3 груп

Графіки відключення світла у Київській області на 11 березня для 4-6 груп

Графіки відключення світла для Дніпропетровської області на 11 березня

У Дніпропетровській області у середу світло взагалі не вимикатимуть для більшості груп споживачів. У тих, кому не пощастить, світла не буде від 2 до 3 годин упродовж доби, йдеться у графіках ДТЕК.

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 11 березня для 1-3 груп

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 11 березня для 4-6 груп

Як вимикатимуть світло в Одеській області 11 березня

На Одещині запроваджені екстрені відключення світла через стан енергомережі: їх запровадили в Одесі та деяких районних центрах, йдеться на сайті ДТЕК. Через це графіки погодинних відключень електрики не діють.

Нагадаємо, 10 березня нардеп Олексій Кучеренко повідомив, що на Одещині немає жодної вцілілої підстанції внаслідок російських атак.

Раніше віцепрем’єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба відповів, коли завершиться опалювальний сезон в Україні.