Графики отключений света на 11 марта: кто завтра будет с электричеством целый день
В среду, 11 марта, в Украине будут продолжать действовать графики почасовых отключений света. У некоторых потребителей электричество вообще не будут выключать.
Графики почасовых отключений для бытовых потребителей и ограничения мощности для промышленных пользователей вводятся в части областей. В ДТЭК опубликовали графики для Днепропетровской и Киевской областей.
Причина ограничений остается неизменной: последствия российских атак беспилотниками и ракетами по украинской энергетике. Графики будут действовать с 08:00 часов и до конца суток, сообщили в "Укрэнерго".
В течение суток ситуация с отключениями может измениться, предупреждают энергетики. Поэтому актуальное время и объемы следует узнавать на официальных сайтах и страницах облэнерго по конкретным регионам и адресам.
Графики отключения света для Киевской области на 11 марта
На Киевщине в среду у половины групп потребителей вообще не будут выключать электричество. У тех, кого ограничения все же коснутся, света не будет до 3,5 часов.
Графики отключения света для Днепропетровской области на 11 марта
В Днепропетровской области в среду свет вообще не будут выключать для большинства групп потребителей. У тех, кому не повезет, света не будет от 2 до 3 часов в течение суток, говорится в графиках ДТЭК.
Как будут выключать свет в Одесской области 11 марта
В Одесской области введены экстренные отключения света из-за состояния энергосети: их ввели в Одессе и некоторых районных центрах, говорится на сайте ДТЭК. Поэтому графики почасовых отключений электричества не действуют.
Напомним, 10 марта нардеп Алексей Кучеренко сообщил, что в Одесской области нет ни одной уцелевшей подстанции в результате российских атак.
Ранее вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба ответил, когда завершится отопительный сезон в Украине.