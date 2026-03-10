Графики отключений света на 11 марта: кто завтра будет с электричеством целый день

В среду, 11 марта, в Украине будут продолжать действовать графики почасовых отключений света. У некоторых потребителей электричество вообще не будут выключать.

Графики почасовых отключений для бытовых потребителей и ограничения мощности для промышленных пользователей вводятся в части областей. В ДТЭК опубликовали графики для Днепропетровской и Киевской областей.

Причина ограничений остается неизменной: последствия российских атак беспилотниками и ракетами по украинской энергетике. Графики будут действовать с 08:00 часов и до конца суток, сообщили в "Укрэнерго".

В течение суток ситуация с отключениями может измениться, предупреждают энергетики. Поэтому актуальное время и объемы следует узнавать на официальных сайтах и страницах облэнерго по конкретным регионам и адресам.

Графики отключения света для Киевской области на 11 марта

На Киевщине в среду у половины групп потребителей вообще не будут выключать электричество. У тех, кого ограничения все же коснутся, света не будет до 3,5 часов.

Графики отключения света в Киевской области на 11 марта для 1-3 групп

Графики отключения света в Киевской области на 11 марта для 4-6 групп

Графики отключения света для Днепропетровской области на 11 марта

В Днепропетровской области в среду свет вообще не будут выключать для большинства групп потребителей. У тех, кому не повезет, света не будет от 2 до 3 часов в течение суток, говорится в графиках ДТЭК.

Графики отключения света в Днепропетровской области на 11 марта для 1-3 групп

Графики отключения света в Днепропетровской области на 11 марта для 4-6 групп

Как будут выключать свет в Одесской области 11 марта

В Одесской области введены экстренные отключения света из-за состояния энергосети: их ввели в Одессе и некоторых районных центрах, говорится на сайте ДТЭК. Поэтому графики почасовых отключений электричества не действуют.

Напомним, 10 марта нардеп Алексей Кучеренко сообщил, что в Одесской области нет ни одной уцелевшей подстанции в результате российских атак.

Ранее вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба ответил, когда завершится отопительный сезон в Украине.