В Киеве вернули графики отключения света

В Киеве 18 марта снова будут действовать графики отключения электроэнергии. Пока неизвестно объем ограничений, который будет применяться в столице.

17 марта "Укрэнерго" сообщало, что отключения света не будут действовать для бытовых потребителей. Об отключении сообщили в ДТЭК.

В столице действуют временные графики отключения: к ним Киев вернулся еще в конце января после долговременных аварийных отключений. В то же время графики распределены неравномерно в разных районах из-за особенностей повреждений энергосистемы. Также каждый дом имеет свой график.

Впоследствии в ДТЭК объяснили, что в Киеве из-за повреждения электросетей дома, которые ранее были в одной группе отключений, теперь могут оставаться без света по-разному. Ситуацию осложняют морозы, которые усиливают нагрузку на электросети.

На Киевщине могут действовать экстренные отключения

В то же время в Telegram-канале "Вмикач Київ | Світло" сообщают о применении экстренных отключений в Броварском и Бориспольском районе. Во время таких отключений обычные графики не действуют. В ДТЭК пока не подтверждали эту информацию. В то же время обычно подобные каналы обнародуют информацию об отключении на следующие сутки до публикаций официальных графиков.

16 марта экс-министр энергетики Ольга Буславец сообщила, что в Украине досрочно началась ремонтная кампания на атомных электростанциях. По ее словам, уже два энергоблока АЭС вывели в плановые ремонты, что уменьшило доступный объем базовой генерации электроэнергии. Из-за этого, по ее словам, возможны отключения.

В ночь на 14 марта россияне осуществили массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Киева и Киевской области. Вследствие этого произошли экстренные отключения света в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Черкасской и Кировоградской областях.

11 марта отключения электроэнергии впервые почти за месяц вернулись на Львовщину. Они применялись до 15 марта. Однако с понедельника, 16 марта, отключение бытовых потребителей завершилось для всех регионов Украины.