Отключения электроэнергии в понедельник, 16 марта, бытовых потребителей не коснутся.

Завтра, 16 марта, во всех регионах Украины с 17:00 до 22:00 будут применяться почасовые графики отключений света и ограничения мощности для промышленных потребителей. Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Причиной введения ограничений являются последствия ракетно-дронных атак России на украинскую энергосистему.

Бытовых потребителей впервые не коснутся отключения

Согласно сообщению, электроэнергия для дома будет доступна по обычному графику, однако стоит потреблять ее экономно, чтобы избежать перегрузок. С начала года бытовых потребителей впервые не коснутся отключения.

В то же время в "Укрэнерго" предупредили, что ситуация в энергосистеме может меняться.

"Время и объем отключений по вашему адресу уточняйте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", — добавили в сообщении.

Напомним, на днях во всех регионах Украины применяли графики почасовых отключений электричества, но в основном без света украинские потребители сидели несколько часов.

