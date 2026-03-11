"Развлекаются" с электрощитками: в Полтаве компания подростков выключает свет в домах (фото)

В Полтаве подростки ради развлечения намеренно выключают электроэнергию в многоквартирных домах. Жители сообщают о неожиданных перебоях со светом, не подозревая, что причиной являются действия детей.

Как сообщает местный паблик, подростки лазят по электрощиткам и намеренно выключают электроэнергию в квартирах. В частности, опубликованное видео показывает, как компания подростков подходит к электрощитку и выключает свет жильцам дома.

В Полтаве подростки ради развлечения намеренно выключают электроэнергию в многоквартирных домах. Фото: Скриншот из видео

"Пока жители думают, что это авария или плановые отключения, хулиганы просто развлекаются. Такие действия не только создают проблемы людям, но и опасны для самих детей", — говорится в заметке.

Стоит заметить, что другие местные медиа и полиция пока не комментировали это событие.

Что важно, последний раз аварийные отключения в Полтавской области применялись 9 марта в объеме 5 очередей, однако через несколько часов их отменили.

По состоянию на 11 марта, в связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины, в Полтавской области введен график поэтапного отключения электроэнергии (ГПВ):

с 08:00 до 16:00 — в объеме 0,5 очередей;

с 16:00 до 22:00 — в объеме 1,5 очередей;

с 22:00 до 23:59 — в объеме 0,5 очередей.

Напомним, что 11 марта во Львовской области ввели графики отключения электроэнергии. До этого свет в регионе не выключали более трех недель, последний раз графики действовали 18 февраля. Так, отключения коснутся 1-1,5 групп одновременно с 18:00 до 00:00.

Кроме того, недавно нардеп Алексей Кучеренко рассказывал, что в Одессе возникла критическая ситуация с электроснабжением из-за серьезных повреждений энергосетей. По его словам, жители региона сталкиваются с длительными отключениями света, поскольку большинство подстанций работает частично или вовсе не функционирует.