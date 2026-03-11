"Розважаються" з електрощитками: у Полтаві компанія підлітків вимикає світло у будинках (фото)

У Полтаві підлітки заради розваги навмисно вимикають електроенергію в багатоквартирних будинках. Мешканці повідомляють про несподівані перебої зі світлом, не підозрюючи, що причиною є дії дітей.

Як повідомляє місцевий паблік, підлітки лазять по електрощитках і навмисно вимикають електроенергію в квартирах. Зокрема, опубліковане відео показує, як компанія підлітків підходить до електрощитка і вимикає світло мешканцям будинку.

У Полтаві підлітки заради розваги навмисно вимикають електроенергію в багатоквартирних будинках. Фото: Скриншот з відео

"Поки мешканці думають, що це аварія чи планові відключення, хулігани просто розважаються. Такі дії не лише створюють проблеми людям, а й небезпечні для самих дітей", — йдеться в дописі.

Варто зауважити, що інші місцеві медіа та поліція наразі не коментували цю подію.

Що важливо, останній раз аварійні відключення в Полтавській області застосовувалися 9 березня у обсязі 5 черг, проте через кілька годин їх скасували.

Станом на 11 березня , у зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі України, у Полтавській області запроваджено графік поетапного відключення електроенергії (ГПВ):

з 08:00 до 16:00 — у обсязі 0,5 черг;

з 16:00 до 22:00 — у обсязі 1,5 черг;

з 22:00 до 23:59 — у обсязі 0,5 черг.

Нагадаємо, що 11 березня у Львівській області запровадили графіки відключення електроенергії. До цього світло в регіоні не вимикали понад три тижні, востаннє графіки діяли 18 лютого. Так, відключення торкнуться 1–1,5 груп одночасно з 18:00 до 00:00.

Крім того, нещодавно нардеп Олексій Кучеренко розповідав, що в Одесі виникла критична ситуація з електропостачанням через серйозні пошкодження енергомереж. За його словами, мешканці регіону стикаються з тривалими відключеннями світла, оскільки більшість підстанцій працює частково або зовсім не функціонує.