Відключення електроенергії в понеділок, 16 березня, побутових споживачів не торкнуться.

Завтра, 16 березня, в усіх регіонах України від 17:00 до 22:00 застосовуватимуться погодинні графіки відключень світла та обмеження потужності для промислових споживачів. Про це повідомили в "Укренерго".

Причиною запровадження обмежень є наслідки ракетно-дронових атак Росії на українську енергосистему.

Згідно із повідомленням, електроенергія для дому буде доступна за звичайним графіком, однак варто споживати її ощадливо, щоб уникнути перевантажень. Від початку року побутових споживачів вперше не торкнуться відключення.

Водночас в "Укренерго" попередили, що ситуація в енергосистемі може змінюватися.

"Час та обсяг відключень за вашою адресою уточнюйте на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", — додали у повідомленні.

