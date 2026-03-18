У Києві повернули графіки відключення світла

У Києві 18 березня знову діятимуть графіки відключення електроенергії. Наразі невідомо обсяг обмежень, який застосовуватиметься в столиці.

17 березня "Укренерго" повідомляло, що відключення світла не діятимуть для побутових споживачів. Про відключення повідомили в ДТЕК.

У столиці діють тимчасові графіки відключення: до них Київ повернувся ще в кінці січня після довготривалих аварійних відключень. Водночас графіки розподілені нерівномірно в різних районах через особливість пошкоджень енергосистеми. Також кожен будинок має свій графік.

Згодом у ДТЕК пояснили, що в Києві через пошкодження електромереж будинки, які раніше були в одній групі відключень, тепер можуть залишатися без світла по-різному. Ситуацію ускладнюють морози, які посилюють навантаження на електромережі.

На Київщині можуть діяти екстрені відключення

Водночас у Telegram-каналі "Вмикач Київ | Світло" повідомляють про застосування екстрених відключень у Броварському та Бориспільському районі. Під час таких відключень звичайні графіки не діють. У ДТЕК наразі не підтверджували цю інформацію. Водночас зазвичай подібні канали оприлюднюють інформацію щодо відключень на наступну добу до публікацій офіційних графіків.

16 березня ексміністерка енергетики Ольга Буславець повідомила, що в Україні достроково розпочалася ремонтна кампанія на атомних електростанціях. За її словами, вже два енергоблоки АЕС вивели у планові ремонти, що зменшило доступний обсяг базової генерації електроенергії. Через це, за її словами, можливі відключення.

У ніч на 14 березня росіяни здійснили масовану атаку на енергетичну інфраструктуру Києва та Київської області. Внаслідок цього відбулися екстрені відключення світла в Київській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Черкаській та Кіровоградській областях.

11 березня відключення електроенергії вперше майже за місяць повернулися на Львівщину. Вони застосовувалися до 15 березня. Однак з понеділка, 16 березня, відключення побутових споживачів завершилося для всіх регіонів України.