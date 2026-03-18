Почему в Украине вернули графики отключений света: эксперты назвали три причины

По всей территории Украины 18 марта не должно было быть отключений электроэнергии. Однако утром в ДТЭК и большинстве облэнерго сообщили, что графики отключения света таки будут действовать в течение суток.

Причин такого несколько, и именно совокупность факторов привели к отключению. Об этом говорится в материале "Телеграф", которые пообщались с экспертами в энергетической сфере.

Так, председатель Лиги энергетического развития Украины Александр Голиздра объяснил, что на ухудшение ситуации в энергетике влияет уменьшение солнечного излучения из-за облачности, а также тот факт, что два атомных блока были выведены в ремонт раньше запланированного срока. В то же время это сделано для того, чтобы подготовиться к будущему повышению электропотребления.

"Их (блоки, — ред.) вывели в ремонт раньше срока — могу предположить, чтобы улучшить ситуации летом, когда будут высокие температуры и увеличится потребление. Как надолго — здесь прогнозировать сложно — думаю, все будет зависеть от солнечности и обстрелов", — пояснил Голиздра.

Зато энергетический эксперт и проректор Полтавской политехники Станислав Игнатьев объяснил, что есть еще ряд факторов. В частности, снижение температуры.

По его словам, уменьшение среднесуточной температуры на 1 градус, кроме лета, добавляет потребление +200 МВт часов.

Также, по его оценкам, отсутствие солнечной погоды привело к снижению эффективности солнечных электростанций с 22% до 7%, а это дает 800 МВт/час.

Еще одна причина — прекращение экспорта электроэнергии Венгрией и Словакией. Первые сослались на собственный дефицит, а вторые — разорвали договор на аварийную диспетчерскую помощь. В целом эти страны давали до 1,6 ГВт часа, почти столько же, сколько генерирует Хмельницкая АЭС.

Утром стало известно, что в Киеве 18 марта снова будут действовать графики отключения электроэнергии. Также стало известно о применении экстренных отключений в Броварском и Бориспольском районе.

Также сообщалось, что на украинских АЭС начали ремонты энергоблоков. Уже два энергоблока АЭС вывели в плановые ремонты, что уменьшило доступный объем базовой генерации электроэнергии.