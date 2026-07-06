ЗС РФ вдарили по об'єктах енергетики: у шести областях почались знеструмлення, — "Укренерго"

Під час ракетно-дронової атаки Росії по українцях постраждали енергетичні об'єкти Київської області й ще п'яти центральних та східних регіонів, повідомили в "Укренерго". Щоб зберегти збалансованість системи, людей просять використовувати потужні електроприлади у світлу пору доби, коли працюють сонячні електростанції.

Внаслідок російського обстрілу отримали пошкодження об'єкти енергетики у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській і Запорізькій областях, ідеться у дописі НЕК "Укренерго" на сторінці Facebook. Вказується, що в цих регіонах почались знеструмлення через удар РФ. Крім того, є проблеми через погоду: особливо постраждала Сумщина, оскільки зникло світло у 58 населених пунктах.

Енергетики почали ремонтні роботи, щоб якнайшвидше відновити енергопостачання, наголосила енергокомпанія. Не вказано, скільки часу триватиме ремонт та чи запровадять графіки відключення світла. Також наголошується, що ситуація може змінитись, тому слід стежити за інформацією місцевих постачальників.

Відео дня

В "Укренерго" уточнили, що в Україні знизилось електроспоживання, і це пов'язують зі зниженням температури повітря. Рекомендації щодо використання електроприладів — між 10 та 16 год, коли відбувається найбільша генерація.

"Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів", — підсумували енергетики.

У Міненерго підтвердили ситуацію в енергосистемі, про яку повідомили в НЕК "Укренерго". У компанії ДТЕК та військові адміністрації поки не інформували про удари РФ по об'єктах інфраструктури.

Обстріл України — деталі

Зазначимо, в ніч на 6 липня ЗС РФ запустили по Україні 419 засобів ураження, повідомили Повітряні сили ЗСУ. Засоби ППО знешкодили сумарно 363 цілі, але не збили жодної балістичної ракети "Искандер" та жодної гіперзвукової ракети "Циркон". На подію відреагував глава МЗС Андрій Сибіга, який заявив, що на складах країн-партнерів України перебуває тисяча ракет Patriot, які могли б вже зараз врятувати українців, але їх бережуть для захисту від потенційної загрози.

Тим часом у мережі розповіли про наслідки удару РФ по Києву. З'ясувалось, що загинуло 11 людей. Серед загиблих — родина з трьох осіб у Подільському районі, яких відшукали у зруйнованому будинку у Подільському районі.

Попередня масована повітряна атака РФ відбулась в ніч на 2 липня, писав Фокус. Ціллю російського удару знов був Київ, і внаслідок влучання у багатоповерхівку загинуло 30 людей. Серед інших об'єктів, постраждали також об'єкти енергетики: "Укренерго" та Міненерго інформували про відключення та повідомили, у який період доби краще зменшити енергоспоживання.

Нагадуємо, зранку 6 липня представник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів про наслідки нестачі ракет Patriot і про те, як цим надалі користуватиметься РФ.