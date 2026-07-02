Масований удар РФ призвів до відключень світла в кількох областях: де ситуація найгірша

Внаслідок масованого удару Російської Федерації, який стався в ніч на 2 липня, постраждали енергетичні об'єкти Київської області та прифронтових регіонів, повідомили у Міністерстві енергетики. Людей просять економити світло увечері та активніше споживати електроенергію вдень.

Найгірша ситуація з енергетикою у Сумській області, написали на порталі відомства зранку 2 липня. Місцеві громади найбільше потерпають від знеструмлення через бойові дії та навмисні удари ЗС РФ. Тим часом під останній російський обстріл потрапили об'єкти Київської, Донецької, Запорізької та Харківської областей. Крім того, досі ремонтують пошкодження від негоди, від якої потерпали західні та північні регіони.

Згідно з даними Міненерго, після удару РФ 2 липня частина споживачів чотирьох постраждалих областей (Київщини, Донеччини, Запоріжжя та Харківщини) залишились без світла, а ремонтні бригади виїхали на відновлення пошкоджених ділянок. Під час одного з таких виїздів отримали поранення троє працівників енергокомпанії у Донецькій області.

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"Енергетики працюють, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців. Відновлювальні роботи тривають цілодобово", — повідомила пресслужба відомства.

Енергетики також уточнили, що зафіксували вимикання світла у 70 населених пунктах, але ідеться про наслідки негоди, а не обстрілу. Ремонтні роботи проводять у Львівській, Закарпатській, Київській та Чернігівській областях. Міненерго уточнило, що системи працює поки без відключень, але ситуація може змінитись.

"Застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх операторів системи розподілу", — ідеться у дописі.

Відключення світла — деталі

Зранку 2 липня НЕК "Укренерго" опублікувала свіжу інформацію про стан енергосистеми. Вказано, що рівень споживання відповідає сезонним показникам і не відрізняється від ситуації 1 липня. Уточнюється, що зросла генерація за рахунок сонячних електростанцій, і саме тому доцільно збільшити енергоспоживання з 10 до 16 год і зменшити з 16 до 23.

"Раціональне енергоспоживання зменшує вірогідність застосування вимушених обмежень", — попередили енергетики.

Відключення світла — ситуація у енергосистемі на 2 липня Фото: Укренерго

Глава Київської ОВА Микола Калашник писав про наслідки російського удару 2 липня. Є інформація про пошкодження житлових будинків, машин, складу, але даних про удари по енергетиці не було. Глава Запорізької ОВА Іван Федоров опублікував допис про поточну ситуацію у прифронтовому регіоні й зауважив, що, серед іншого, постраждали інфраструктурні об'єкти. Про це ж повідомив глава Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Зазначимо, відключення світла в Україні відновились через спеку і перші графіки відключень з'явились, орієнтовно, 29-30 червня. Як пояснили енергетики, ішлося про 0,5-1 чергу відключень і ситуація залежала від рівня навантаження. Як пояснив міністр енергетики Денис Шмигаль, для балансування енергосистеми Україна планувала імпортувати електроенергію з ЄС і прискорити ремонтні роботи на АЕС та ТЕС.

Нагадуємо, 29 червня генеральний директор компанії "Ясно" Сергій Коваленко пояснив, чому літні відключення світла можуть стати новою нормою для українців.