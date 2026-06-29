Без світла до 5 годин: чому літні відключення стають новою нормою

Влітку українці знову сидітимуть без світла — і це не через обстріли. Аномальна спека, ремонти на АЕС та дефіцит імпорту електроенергії призвели до запровадження графіків відключень у кількох областях. При цьому промисловість споживає на 2000 мегават менше, ніж раніше, а населення платить за електроенергію, якої іноді немає. Чому відключення повернулися влітку і що робити — у матеріалі Фокусу.

Як нещодавно прогнозували експерти, в Україні через спеку запроваджуються графіки відключення електроенергії. Завтра ввечері можливі відключення в Києві та області, повідомляє ДТЕК. Попередній графік уже опубліковано. Також опубліковано графіки для Волинської області. На завтра можливі відключення в Миколаївській, Кіровоградській, Запорізькій, Івано-Франківській та Черкаській областях. А вже зараз у Рівному та Хмельницькій області зафіксовані аварійні відключення, як повідомляють місцеві канали.

Напередодні про це попередив генеральний директор компанії "Ясно" Сергій Коваленко, повідомивши, що через аномальну спеку та зростання споживання електроенергії можливі відключення світла.

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"У Києві кожні додаткові +3 градуси збільшують навантаження приблизно на 100 МВт — за рахунок кондиціонерів у будинках, офісах, магазинах та на підприємствах", — повідомив чиновник.

Але проблема полягає не лише у споживанні, зазначив Коваленко. Спека — серйозне випробування для обладнання, яке вже понад чотири роки працює в умовах війни. Після зимових обстрілів енергетики стабілізували систему та повернули до роботи частину пошкодженого обладнання, але зараз триває активний сезон ремонтів — частина інфраструктури працює на межі своїх можливостей.

"У найближчі дні енергосистема працюватиме в напруженому режимі. Сподіваюся, серйозних обмежень вдасться уникнути, але варто бути готовими до різних сценаріїв. Повербанк, заряджені гаджети та увага до повідомлень енергетиків не будуть зайвими", — попередив Коваленко.

І, недовго думаючи, місцеві обленерго вже опублікували графіки відключень на вівторок, 30 червня. Тож українцям знову доведеться готуватися до відсутності струму в розетках — переважно з 16:00 до 22:00.

По суті, збувається те, про що не раз говорили експерти у сфері енергетики та ЖКГ: відключення будуть не тільки взимку, а й влітку — навіть незалежно від обстрілів об’єктів енергетики. Тим більше що Укргідрометцентр попереджає: у липні в Україні в окремі дні очікується не менше +40 градусів.

Якби працювали всі АЕС, світло б не вимикали

Як пояснив ситуацію економічний експерт Сергій Дяченко, проблема виникла через те, що на атомних станціях розпочався сезон ремонтів. Тому при збільшенні навантаження виникає необхідність відключати споживачів на кілька годин. А ось сонячної енергії, яка могла б замінити атомну, у нас не так вже й багато.

"Головна причина — зараз триває ремонтна кампанія на атомних електростанціях, усі ці поточні ремонти та переобладнання нашої енергосистеми. Активно розвивається розподілена генерація. Навантаження зросло внаслідок погодних аномалій", — каже експерт Фокусу.

До того ж, за словами Дяченка, Україна дуже мало закуповує електроенергію за кордоном. Це пов’язано з пропускною спроможністю. Існують обмеження щодо пропускної здатності та можливості постачання нам електроенергії.

"Наразі немає можливості повністю забезпечити себе за рахунок імпорту, коли виникає серйозний дефіцит. У цій ситуації потрібно чекати, коли температура повітря знизиться хоча б до 25 градусів. Тоді й навантаження на електромережі зменшиться — люди перестануть масово вмикати кондиціонери. Адже сьогодні ніхто не може заборонити це робити ані приватним особам, ані юридичним особам. А прохання не завжди знаходять відгук", — зазначає економіст.

У Україні немає світла, а на Європу мало сподівань

Економічний експерт у галузі енергетики Юрій Корольчук називає ситуацію в енергетиці досить дивною. В принципі, населення не повинно страждати і знову жити за літніми графіками. А все тому, що основний споживач електроенергії в країні — промисловість — за останні півтора року працює ледь-ледь. І таким чином звільнилося приблизно 2000 мегават потужності.

"Раніше ці 2000 мегават стабільно споживала промисловість у періоди пікового навантаження. А зараз, протягом цих півтора року, починаючи з кінця 2024 року, почалося зниження — підприємства скорочували виробництво, менше споживали електроенергії. Хтось закрився, хтось скоротив роботу. І так ці 2000 мегаватт звільнилися. Тобто, в принципі, населення не мало б страждати. Крім того, не варто забувати про сонячну енергію, яка вдень, у пік спеки, має покривати навантаження на мережі", — підкреслює у коментарі Фокусу Корольчук.

З іншого боку, за словами економіста, сьогодні ми маємо розраховувати виключно на власні сили: у нас виникла проблема з імпортною електроенергією. По-перше, тому що в Європі зараз теж спекотно, а по-друге, тому що ціни зараз сягають 700–1000 євро у піковий період. До того ж високовольтна лінія, яка йшла до Жешува, перебуває на ремонті. Тому Європа нам не допоможе. І влітку багато ремонтних робіт — як і на наших станціях після прильотів.

"В принципі, лише наприкінці квітня нарешті завершили розбирання завалів на пошкоджених ТЕС, розчистили майданчики й чекали на обладнання та кошти. Відповідно, лише на початку червня реально почали щось робити. Тому не виключено, що всі ці фактори накладаються один на одного, і цю аномалію в Європі зараз — тобто цей дефіцит — ми не можемо покрити за рахунок Європи. Тому відключення на пару годин на день — очікуваний сценарій", — вважає Корольчук.

Хто найдовше сидітиме без світла

Якщо росіяни завдадуть нових ударів — ситуація погіршиться, наголошують експерти. Цілі можуть бути тими самими: ТЕС, ГЕС, високовольтні підстанції, які з’єднують АЕС із системою — їх усього три найважливіші.

Найскладніша ситуація — у прифронтових регіонах. В інших регіонах можуть бути відключення, але це залежить від дня тижня: у понеділок — пік, далі спад, у вихідні — менше, зазначає Корольчук. Але ризики аварій залишаються — наприклад, на ТЕС або АЕС може відключитися блок, і одразу мінус тисяча мегават. Ми живемо в режимі постійного очікування аварії, хоча всі роблять вигляд, що все добре.

"Сонячна енергетика допомагає вдень, але є обмеження. АЕС уже знизили потужність до мінімуму — нижче не можна, бо є ранкові та вечірні піки. Поки що ситуація не є катастрофічною, але подивимося — ці дні покажуть", — підкреслює Корольчук.

А ось Сергій Дяченко попереджає, що найбільше цього літа можуть постраждати райони, до яких електроенергію постачають атомні електростанції. Це західні райони Києва, південно-західні райони Київської області, центральна та частково західна Україна. Адже ремонтні роботи на АЕС, згідно з планом, завершаться лише на початку наступного опалювального сезону.

Днями голова "Укренерго" Віталій Зайченко заявив, що відключень електроенергії не уникнути, особливо в години пікових навантажень на мережу. Сидіти без електрики доведеться до 5 годин на добу — насамперед, якщо відновляться удари по енергооб’єктах. Але такого сценарію не уникнути й у разі, якщо температура повітря наблизиться до позначки +35 градусів.

Також Україна може зіткнутися з дефіцитом електроенергії та відключеннями світла влітку 2026 року, незважаючи на імпорт електроенергії з-за кордону та активну роботу сонячних електростанцій.