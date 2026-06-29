Без света до 5 часов: почему летние отключения становятся новой нормой

Летом украинцы снова будут сидеть без света — и это не из-за обстрелов. Аномальная жара, ремонты на АЭС и дефицит импорта электроэнергии привели к введению графиков отключений в нескольких областях. При этом промышленность потребляет на 2000 мегаватт меньше, чем раньше, а население платит за электроэнергию, которой иногда нет. Почему отключения вернулись летом и что делать — в материале Фокуса.

Как совсем недавно прогнозировали эксперты, в Украине из-за жары вводятся графики отключения света. Отключения завтра вечером возможны в Киеве и области, сообщает ДТЭК. Уже опубликован предварительный график. Также опубликованы графики для Волынской области. На завтра возможны отключения в Николаевской, Кировоградской, Запорожской, Ивано-Франковской и Черкасской областях. А уже сейчас в Ровно и Хмельницкой области зафиксированы аварийные отключения, как пишут местные каналы.

Накануне об этом предупредил гендиректор компании "Ясно" Сергей Коваленко, сообщив, что из-за аномальной жары и повышения потребления электроэнергии возможны отключения света.

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"В Киеве каждые дополнительные +3 градуса добавляют около 100 МВт нагрузки — за счёт кондиционеров в домах, офисах, магазинах и на предприятиях", — сообщил чиновник.

Но проблема не только в потреблении, отметил Коваленко. Жара — серьёзное испытание для оборудования, которое уже более четырёх лет работает в условиях войны. После зимних обстрелов энергетики стабилизировали систему и вернули в работу часть повреждённого оборудования, но сейчас идёт активный сезон ремонтов — часть инфраструктуры работает на пределе своих возможностей.

"В ближайшие дни энергосистема будет работать в напряжённом режиме. Надеюсь, серьёзных ограничений удастся избежать, но стоит быть готовыми к разным сценариям. Пауэрбанк, заряженные гаджеты и внимание к сообщениям энергетиков не будут лишними", — предупредил Коваленко.

И, недолго думая, местные облэнерго уже опубликовали графики отключений на вторник, 30 июня. Так что украинцам снова нужно готовиться к отсутствию тока в розетках — в основном с 16:00 до 22:00.

По сути, сбывается то, о чём не раз говорили эксперты в области энергетики и ЖКХ: отключения будут не только зимой, но и летом — даже независимо от обстрелов энергоструктуры. Тем более что Укргидрометцентр предупреждает: в июле в Украине в отдельные дни ожидается не менее +40 градусов.

Если бы работали все АЭС, свет бы не отключали

Как объяснил ситуацию экономический эксперт Сергей Дьяченко, проблема возникла из-за того, что на атомных станциях начался сезон ремонтов. Поэтому при увеличении нагрузки возникает необходимость отключать потребителей на несколько часов. А вот солнечной энергии, которая могла бы заместить атомную, у нас не так уж и много.

"Основная причина — сейчас ремонтная кампания на атомных электростанциях, все эти текущие ремонты и переоборудование нашей энергосистемы. Активно создаётся распределённая генерация. Нагрузка возросла вследствие погодных аномалий", — говорит Фокусу эксперт.

К тому же, по словам Дьяченко, Украина очень мало покупает электроэнергии за границей. Это связано с пропускной способностью. Есть ограничения по сечению и возможности поставки нам мощности.

"На сегодня нет возможности полностью перекрыться за счёт импорта, когда создаётся серьёзный дефицит. В данной ситуации нужно ждать, когда температура воздуха упадёт хотя бы до 25 градусов. Тогда и нагрузка на электросети упадёт — люди перестанут массово включать кондиционеры. Ведь сегодня никто не может запретить это делать ни частным лицам, ни юридическим. А просьбы не всегда находят отклик", — отмечает экономист.

Света в Украине нет, а на Европу надежды мало

Экономический эксперт в области энергетики Юрий Корольчук называет ситуацию в энергетике довольно странной. В принципе, население не должно страдать и снова жить по летним графикам. А всё потому, что основной потребитель электроэнергии в стране — промышленность — за последние полтора года работает еле-еле. И таким образом высвободилось примерно 2000 мегаватт мощности.

"Раньше эти 2000 мегаватт стабильно забирала промышленность в периоды активности. А сейчас за эти полтора года, начиная с конца 2024 года, началось снижение — предприятия сокращали производство, меньше потребляли электроэнергии. Кто-то закрылся, кто-то сократил работу. И так эти 2000 мегаватт высвободились. То есть, в принципе, население не должно было страдать. Плюс не стоит забывать о солнечной энергии, которая днём, в пик жары, должна покрывать нагрузку на сети", — подчёркивает в комментарии Фокусу Корольчук.

С другой стороны, по словам экономиста, сегодня мы должны рассчитывать исключительно на собственные силы: у нас возникла проблема с импортной электроэнергией. Во-первых, потому что в Европе сейчас тоже жарко, а во-вторых, потому что цены сейчас достигают 700–1000 евро в пиковый период. Плюс высоковольтная линия, которая шла на Жешув, находится в ремонте. Поэтому Европа нам не поможет. И летом много ремонтных работ — как и на наших станциях после прилётов.

"В принципе, только в конце апреля наконец закончили разборы завалов на повреждённых ТЭС, расчистили площадки и ждали оборудование и деньги. Соответственно, только в начале июня реально начали что-то делать. Поэтому не исключено, что все эти факторы накладываются, и эта аномалия в Европе сейчас — то есть этот дефицит — мы не можем покрыть за счёт Европы. Поэтому отключения на пару часов в день — ожидаемый сценарий", — считает Корольчук.

Кто дольше всех будет сидеть без света

Если россияне нанесут новые удары — станет хуже, подчёркивают эксперты. Цели могут быть те же: ТЭС, ГЭС, высоковольтные подстанции, которые соединяют АЭС с системой — их всего три важных.

Самая тяжёлая ситуация — в прифронтовых регионах. В остальных отключения могут быть, но это зависит от дня недели: в понедельник — пик, дальше спад, в выходные — меньше, отмечает Корольчук. Но риски аварий остаются — например, на ТЭС или АЭС может отключиться блок, и сразу минус тысяча мегаватт. Мы живём в режиме постоянного ожидания аварии, хотя все делают вид, что всё хорошо.

"Солнечная генерация помогает днём, но есть ограничения. АЭС уже снизили мощность до минимума — ниже нельзя, потому что есть утренние и вечерние пики. Пока ситуация не катастрофическая, но посмотрим — эти дни покажут", — подчёркивает Корольчук.

А вот Сергей Дьяченко предупреждает, что больше всего этим летом могут страдать районы, в которые идёт подача электроэнергии от атомных электростанций. Это западные районы Киева, юго-западные районы Киевской области, центральная и частично западная Украина. Ведь ремонты на АЭС по плану закончатся только к началу следующего отопительного сезона.

На днях глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил, что отключения света не избежать, особенно в часы пиковых нагрузок на сеть. Сидеть без электричества придётся до 5 часов в сутки — прежде всего если возобновятся удары по энергообъектам. Но не избежать подобного сценария и в случае, если температура воздуха приблизится к отметке +35 градусов.

Так же, Украина может столкнуться с дефицитом электроэнергии и отключениями света летом 2026 года, несмотря на импорт электроэнергии из-за рубежа и активную работу солнечных электростанций.