ВС РФ ударили по объектам энергетики: в шести областях начались отключения, — "Укрэнерго"

В ходе ракетно-дроновой атаки России на Украину пострадали энергетические объекты Киевской области и еще пяти центральных и восточных регионов, сообщили в "Укрэнерго". Чтобы сохранить сбалансированность системы, людей просят использовать мощные электроприборы в светлое время суток, когда работают солнечные электростанции.

В результате российского обстрела были повреждены объекты энергетики в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях, говорится в сообщении НЭК "Укрэнерго" на странице в Facebook. Указывается, что в этих регионах начались отключения электроэнергии из-за удара РФ. Кроме того, возникли проблемы из-за погодных условий: особенно пострадала Сумская область, поскольку свет пропал в 58 населенных пунктах.

Энергетики приступили к ремонтным работам, чтобы как можно скорее восстановить энергоснабжение, подчеркнула энергокомпания. Не указано, сколько времени продлится ремонт и будут ли введены графики отключения света. Также отмечается, что ситуация может измениться, поэтому следует следить за информацией местных поставщиков.

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В "Укрэнерго" уточнили, что в Украине снизилось потребление электроэнергии, и это связывают со снижением температуры воздуха. Рекомендации по использованию электроприборов — в период с 10 до 16 часов, когда наблюдается наибольшая выработка электроэнергии.

"Везде, где это в настоящее время позволяют условия безопасности, уже начаты аварийно-восстановительные работы. Энергетики делают всё возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение всех потребителей", — подытожили энергетики.

В Минэнерго подтвердили ситуацию в энергосистеме, о которой сообщили в НЭК "Укрэнерго". В компании ДТЭК и военные администрации пока не сообщали об ударах РФ по объектам инфраструктуры.

Обстрел Украины — подробности

Отметим, что в ночь на 6 июля ВС РФ запустили по Украине 419 средств поражения, сообщили Воздушные силы ВСУ. Системы ПВО обезвредили в общей сложности 363 цели, но не сбили ни одной баллистической ракеты "Искандер" и ни одной гиперзвуковой ракеты "Циркон". На это событие отреагировал глава МИД Андрей Сибига, который заявил, что на складах стран-партнеров Украины находится тысяча ракет Patriot, которые могли бы уже сейчас спасти украинцев, но их берегут для защиты от потенциальной угрозы.

Тем временем в сети рассказали о последствиях удара РФ по Киеву. Выяснилось, что погибли 11 человек. Среди погибших — семья из трёх человек в Подольском районе, которых нашли в разрушенном доме в Подольском районе.

Предыдущая массированная воздушная атака РФ произошла в ночь на 2 июля, как сообщал "Фокус". Целью российского удара вновь стал Киев, и в результате попадания в многоэтажное здание погибли 30 человек. Среди прочих объектов пострадали также объекты энергетики: "Укрэнерго" и Минэнерго проинформировали об отключениях и сообщили, в какой период суток лучше сократить энергопотребление.

Напоминаем, что утром 6 июля представитель Военно-воздушных сил Юрий Игнат рассказал о последствиях нехватки ракет Patriot и о том, как РФ будет этим пользоваться в дальнейшем.