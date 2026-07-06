Обстрел Киева: в результате удара РФ погибла целая семья, — соцсети (видео)

В девятиэтажном доме в Подольском районе Киева погибла целая семья из трёх человек, сообщили в сети. На видео с места событий — дом, который насквозь пробила российская ракета на уровне 7–9 этажа. Мэр города Виталий Кличко сообщил об увеличении числа погибших.

Семью, погибшую в результате российского удара по Киеву 6 июля, обнаружили в лестничной клетке на уровне 7–8 этажей, сообщили в Telegram-канале "Украина сейчас". Кадры с места удара показали девятиэтажный жилой дом, в котором обрушились перекрытия с 9-го по 5-й этаж. Также видно, что здание просвечивает насквозь, поскольку повреждены квартиры с обеих сторон. На месте происшествия работают спасатели, которые выносят тела и эвакуируют пострадавших.

На видео, появившемся на канале "УС", указано, что в многоэтажном доме в Подольском районе погибли отец, мать и их ребенок. Тела погибших были извлечены спасателями и спущены на землю. Тем временем поисково-спасательные работы продолжаются: работают высотные краны, сотрудники ГСЧС в специальных люльках осматривают руины в поисках пострадавших.

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Обстрел Киева 6 июля — подробности

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об увеличении числа погибших после обстрела Киева 6 июля: по состоянию на 8:15 известно об 11 телах, причем одна из жертв (раненый мужчина) скончалась в больнице. Мэр города заявил, что завтра, 7 июля, объявляется днем траура.

По словам чиновника, известно о 46 пострадавших, из которых 27 человек были госпитализированы. Мэр подтвердил, что самые серьезные разрушения зафиксированы в Подольском районе столицы, где разрушена девятиэтажная здание. Кроме того, ВС РФ нанесли удар по дому в Дарницком районе: на месте удара работают врачи и спасатели. Также пострадали Оболонский и Голосеевский районы, сообщил мэр.

Кличко снял видео на фоне девятиэтажного дома, в котором, как сообщили в сети, погибла целая семья. Кадры с нового ракурса показывают, что в доме снесло квартиры на девятом этаже, полностью разрушены квартиры на седьмом и восьмом. На земле — многометровая куча строительного мусора, которую сгребли во время поисково-спасательных работ.

"Сейчас я нахожусь в Подольском районе возле частично разрушенного дома, и, как вы видите, он выглядит ужасно. Квартиры с обеих сторон разрушены. Продолжаются поисково-спасательные работы. Под завалами могут находиться люди", — сказал Кличко.

Издание "Фокус" сообщило , что в ночь на 6 июля Вооружённые силы РФ нанесли массированный ракетно-дроновый удар по Украине. Около 3 часов ночи в Киеве раздались первые взрывы. Также были слышны взрывы в Вишневом и других пригородах украинской столицы. Утром стало известно о попадании в жилой дом в Подольском районе, о повреждениях и разрушениях 19-этажного, 21-этажного, 25-этажного домов и т. д. Воздушные силы сообщили об атаке 419 средств поражения: выяснилось, что не учли всю баллистическую артиллерию и ракеты "Циркон".

Напоминаем, что в Вишневом ранним утром 6 июля раздались звуки вторичной детонации: местные власти объявили эвакуацию с шести улиц.