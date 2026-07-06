Обстріл Києва: від удару РФ загинула ціла родина, — соцмережі (відео)

У дев'ятиповерхівці у Подільському районі Києва загинула ціла родина з трьох осіб, повідомили у мережі. На відео з місця подій — будинок, який наскрізь прошила російська ракета на рівні 7-9 поверху. Міський голова Віталій Кличко повідомив про зростання кількох загиблих.

Родину, яка загинула від російського удару по Києву 6 липня, знайшли на сходовій клітині на рівні 7-8 поверхів, повідомили у Telegram-каналі "Україна сейчас". Кадри з точки ураження показали дев'ятиповерховий житловий будинок, у якого обвалились перекриття з 9 до 5 поверх. Також бачимо, що будівля просвічує наскрізь, оскільки пошкоджено квартири з обох боків. На місці подій працюють рятувальники, які виносять тіла та виводять постраждалих.

На відео, яке з'явилось у каналі "УС", вказано, що у багатоповерхівці в Подільському районі загинули батько, матір та їхня дитина. Тіла жертв деблокували рятувальники та спустили їх на землю. Тим часом пошуково-рятувальні роботи продовжуються: працюють висотні крани, працівники ДСНС у спеціальних люльках оглядають руїни у пошуках потерпілих.

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Обстріл Києва 6 липня — деталі

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про зростання кількості загиблих після обстрілу Києва 6 липня: станом на 8:15 відомо про 11 тіл, при чому одна з жертв (поранений чоловік) померла у лікарні. Міський голова таких заявив, що завтрашній день 7 липня оголошується днем жалоби.

Згідно з даними посадовця, відомо про 46 постраждалих, з яких 27 людей відправили до лікарні. Мер підтвердив, що найсерйозніші руйнування у Подільському районі столиці, у якому зруйновано дев'ятиповерхівку. Крім того, ЗС РФ влучили по будинку у Дарницькому районі: на місці удару працюють лікарі та рятувальники. Також постраждали Оболонський та Голосіївський райони, сказав мер.

Кличко записав відео на тлі дев'ятиповерхівки, у якій, як повідомили у мережі, загинула ціла родина. Кадри з нового ракурсу показують, що у будинку знесло квартири на дев'ятому поверсі, повністю зруйновано квартири на сьомому та восьмому. На землі — кількаметрова купа будівельного сміття, яку згребли під час пошуково-рятувальних робіт.

"Зараз перебуваю в Подільському районі біля часткового зруйнованого будинку, де ви бачите, як він жахливо виглядає. Сталось руйнування квартир з обох боків. Тривають пошуково-рятувальні роботи. Під завалами можуть бути люди", — сказав Кличко.

Фокус писав, що в ніч на 6 липня ЗС РФ провели масований ракетно-дроновий удар по Україні. Близько 3 год у Києві пролунали перші вибухи. Також було гучно у Вишневому та інших передмістях української столиці. Зранку стало відомо про влучання по будинку у Подільському районі, про пошкодження та руйнування 19-поверхівки, 21-поверхівки, 25-поверхівки тощо. Повітряні сили повідомили про атаку 419 засобів ураження: з'ясувалось, що пропустили всю балістику та ракети "Циркон".

Нагадуємо, у Вишневому під ранок 6 липня почули звуки вторинної детонації: місцева влада оголосила евакуацію з шести вулиць.