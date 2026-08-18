В Киеве аварийные отключения: без света остался большой жилой массив, — ДТЭК

В Киеве отключили свет в северном районе города, показывают данные ДТЭК Киевской области. В частности, без электроснабжения остались жители пятикилометровой улицы Оноре де Бальзака, которая проходит через Троещину. Что случилось с электричеством в одном из районов столицы?

Первые сообщения об отключении света на Троещине в Киеве появились около 15:00 18 августа, как следует из информации ДТЭК. Указано, что свет появится через четыре часа, в 19:19 того же дня. Также имеются данные о причине инцидента: произошло аварийное отключение. Другие подробности отключения неизвестны, поэтому неясно, речь идет о последствиях непогоды, обстрелов, перегрузки сети и т. п.

По данным ДТЭК, электроснабжение отключилось вдоль улицы Оноре де Бальзака и в прилегающих кварталах. В частности, без света остались здания вдоль проспекта Романа Шухевича, улицы Рональда Рейгана, вплоть до улицы Милославской. Кроме того, отсутствует электроснабжение на других прилегающих улицах.

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Отключение света — ситуация на ул. Бальзака Оноре 18 августа Фото: Скриншот

Отключение света — ситуация на проспекте Шухевича 18 августа Фото: Скриншот

Отключение света — что происходит на Троещине 18 августа

На странице компании ДТЭК "Киевские электросети" в Facebook нет информации об отключении света на Троещине 18 августа. В то же время под последним постом есть жалоба жительницы ул. Беретти (район Троещина), которая написала о пониженном напряжении в сети. В ответ ДТЭК предложило обратиться в ЖЭО. На странице Yasno также отсутствуют комментарии по поводу ситуации в Киеве.

Отключение света — ДТЭК о снижении напряжения в Троещине 18 августа Фото: Скриншот

Тем временем Воздушные силы ВСУ сообщили о налете дронов ВС РФ, продолжающемся с утра 18 августа. В частности, упоминался пролет БПЛА над Вышгородским и Обуховским районами (около 16:00), а ранее россияне нанесли удар по складу компании EVA в Броварском районе (к юго-востоку от Троещины).

Отметим, что в июле Фокус писал о новых ударах РФ по объектам энергетики и о ряде отключений электроэнергии в различных областях Украины. В частности, 6 июля россияне повредили линию электропередачи в Киевской и еще пяти областях страны. Согласно данным "Укрэнерго", особенно сильно пострадала Сумская область, где без света остались 58 населенных пунктов.

Предыдущие случаи, когда Киев и остальная часть Украины страдали от отключений электричества, пришлись на зиму 2025–2026 годов, когда в некоторых населенных пунктах не было света в течение 14–18 часов. Последние отключения фиксировались в марте, когда система не смогла справиться с пиковыми нагрузками.

Напоминаем, что 17 августа украинский военный предупредил о проблемах, которые могут возникнуть в Киеве, Одессе и Харькове из-за ударов со стороны РФ. Ранее об угрозах для Киева высказался генерал Сергей Кривонос, который рассказал о последствиях отключения электричества для инфраструктуры столицы.