Мини-ТЭЦ есть, света нет: почему Киев не подготовился к зиме, но готовится к жестким графикам

Киев пытается перейти от хаотичных блэкаутов к прогнозируемым отключениям, но энергетический кризис в столице остается критическим. На фоне заявлений правительства о "жестких графиках" выясняется, что даже имеющиеся резервы — в частности подаренные мини-ТЭЦ в громадах Киевщины — так и не были введены в работу. Фокус разобрался, почему город живет между экстренными отключениями, а страна — без готовых решений посреди зимы.

В столице продолжается напряженная ситуация с энергоснабжением: из-за повреждения энергетической инфраструктуры после российских атак Киев до сих пор живет в условиях экстренных отключений света и перебоев с теплом. Министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что в ближайшие дни город переведут из режима непредсказуемых "экстренных" отключений на жесткие, но прогнозируемые графики, что позволит киевлянам хотя бы планировать время без электричества. Текущая ситуация в энергосистеме столицы остается крайне напряженной, отметил министр, однако аварийные службы и ремонтные бригады работают круглосуточно над стабилизацией подачи света и тепла.

По состоянию на конец января тысячи домов в Киеве все еще остаются без стабильного отопления, а энергетики задействовали сотни бригад и генераторов для поддержки критических объектов. Работы по восстановлению продолжаются, и власти надеются, что переход на прогнозируемые графики отключений поможет снизить хаотичность перебоев в поставках.

Между тем на Киевщине, в городе Обухов, две мини-ТЭЦ, которые могли бы значительно укрепить энергетическую безопасность громады, стоят нерабочие почти год. Газопоршневые установки общей мощностью около 4 МВт — оборудование, переданное США в рамках программы международной помощи — так и не подключили к сети из-за затягивания проектно-сметной документации и согласований, в частности со стороны крупных энергетических компаний.

Несмотря на то, что эти установки могли бы покрыть около половины потребностей Обухова в электроэнергии и тепле, городские власти до сих пор не начали работы по их вводу в эксплуатацию. Из-за этого возрастает риск потери международной технической помощи, поскольку меморандум с USAID предусматривает возврат оборудования в случае невыполнения обязательств.

Мини-ТЭЦ есть, но не работают

Переход Киева от экстренных отключений света к жестким, но прогнозируемым графикам — это не сигнал стабилизации, а попытка упорядочить хаос в условиях глубокого энергетического кризиса. Реальных инструментов быстро улучшить ситуацию в Украине пока нет, а проблемы накапливались годами — от разрушенных подстанций до провала с подключением газопоршневых установок, которые могли бы частично снять дефицит электроэнергии.

Об этом в комментарии Фокусу заявил председатель Союза потребителей коммунальных услуг, энергетический эксперт Олег Попенко.

По словам эксперта, Украине передали более 200 газопоршневых установок, способных в совокупности дать около 200 МВт дополнительной генерации — критически важную мощность для малых и средних городов. Однако установлено менее половины из них.

"USAID еще два года назад передало 93 установки. На тот момент было подключено три или четыре. По состоянию на сегодня — меньше половины. И это при том, что оборудование бесплатное", — отмечает эксперт.

Главная проблема — не отсутствие техники, а нехватка денег, управленческий хаос и бюрократия. Чтобы подключить одну установку, громаде нужны десятки миллионов гривен: на проектную документацию, газовое подключение, согласование с облэнерго. В то же время города имеют миллионные долги за газ и вынуждены выбирать между оплатой топлива, ремонтом сетей или запуском новой генерации.

"В небольшом городе на 50 тысяч населения передали четыре установки. Чтобы их запустить, нужно примерно 40 млн грн. А долг за газ — 50 млн. Что выбирать?" — объясняет Попенко.

Ситуацию усложняет и абсурдная модель ответственности: оборудование — у одного коммунального предприятия, деньги — у другого, земля — у третьего. В таких условиях ни один руководитель не готов брать на себя риски.

Новые жесткие графики отключения света

Относительно анонсированных жестких, но прогнозируемых графиков отключения, Попенко считает, что для потребителей это не означает существенного облегчения.

"Это будут те же отключения — просто прогнозируемые. Сегодня выключили одну область, завтра — другую. Но любой новый удар — и мы снова возвращаемся к аварийным сценариям", — объясняет он.

Ключевая проблема — разрушенные подстанции, особенно вокруг Киева. Даже электроэнергию с атомных станций физически сложно передать в столицу.

Свет — не раньше марта

Реальное улучшение ситуации возможно не раньше середины марта, когда возрастет выработка солнечной генерации. К тому времени страна будет жить в режиме жесткого дефицита.

Эту оценку подтверждает и энергетический эксперт Владимир Омельченко. По его словам, в ближайшие недели инструментов выхода из кризиса просто не существует.

"Зима, короткий световой день, солнечные станции работают менее чем на 30% мощности. Если Россия продолжит удары по подстанциям, до марта существенных изменений ждать не стоит", — говорит Фокусу эксперт.

Вопрос, который чаще всего задают потребители: почему из регионов, где ситуация лучше, нельзя передать электроэнергию в Киев?

Ответ — в сетевых ограничениях.

"Киев на 90% зависит от атомной генерации из других регионов. Передать эту электроэнергию сложно именно из-за разрушенных узлов передачи. Россия это понимает и бьет именно по ним", — объясняет Омельченко.

Теоретически перетоки возможны, но на практике ограничены масштабными повреждениями инфраструктуры.

Поставки генераторов, трансформаторов и оборудования от западных партнеров помогают лишь локально — для больниц, водоканалов, объектов критической инфраструктуры.

"Энергосистема Украины на 80-90% зависит от большой генерации — атомной, тепловой, гидро. Малая генерация не решает проблему для населения или промышленности", — отмечает эксперт.

Рыночные тарифы: экономическая логика против социальной реальности

Отдельный блок дискуссии — рекомендации МВФ по отказу от субсидирования тарифов для населения. По словам Олега Попенко, речь идет не об отмене субсидий как таковых, а о переходе к рыночной цене электроэнергии.

"Сегодня рыночная цена — 15-19 грн за кВт-ч. Если ее применить к населению, это будет социальная катастрофа", — считает эксперт.

По его оценкам, 70% украинцев потребляют 170-180 кВт-ч в месяц — это уровень энергетической бедности по европейским стандартам. При рыночных тарифах государство физически не сможет компенсировать расходы такому количеству людей.

В то же время Владимир Омельченко признает: система тотального дотирования несправедлива, ведь наибольшие субсидии получают домохозяйства с большим потреблением.

"Бедная семья получает дотацию на 600 грн, а состоятельная — на 18 тысяч. Это перекос", — говорит эксперт.

Оптимальным решением он считает дифференцированные тарифы с адресной денежной помощью — но признает, что при нынешней структуре доходов в Украине это чрезвычайно сложно реализовать.

Итог: зима без иллюзий

Энергетическая зима 2025-2026 годов уже проходит в условиях системного дефицита и без быстрых решений. Жесткие графики — это не выход, а способ удержать энергосистему от коллапса. Мини-ТЭЦ есть, но они не стали предохранителем от блэкаутов. Генераторы работают точечно — преимущественно для критической инфраструктуры. А переход к рыночным тарифам без реальной социальной защиты несет риск резкого роста общественного напряжения.

По словам Попенко, ключевая проблема в том, что страна не подготовилась к таким сценариям заранее. Газопоршневые установки, которые могли дать энергосистеме дополнительную подушку безопасности в пиковые периоды, были получены, но механизм их запуска — финансирование, документация, ответственные за подключение, доступ к газу и сетям — так и не был налажен. Ответственность за это, отмечает эксперт, лежит как на центральной, так и на местной власти.

В результате страна уже переживает зиму без резервов быстрого реагирования — с оборудованием, которое физически есть, но не работает, и с энергосистемой, вынужденной балансировать на грани возможностей.

Омельченко также не дает оснований для оптимизма. По его оценкам, до завершения отопительного сезона существенного улучшения ждать не стоит: короткий световой день ограничивает солнечную генерацию, а каждый новый удар по подстанциям мгновенно возвращает систему в режим аварийных отключений.

Эксперты сходятся на том, что позитивный сценарий этой зимы — 8-16 часов без света в сутки. И это не эмоциональная оценка, а реалистичный прогноз в условиях войны, разрушенной инфраструктуры и проваленных подготовительных решений.

