В Обухове год не запускают мини-ТЭЦ, которые могут обеспечить 50% потребностей города: какая причина

В Обухове Киевской области почти год простаивают две мощные газопоршневые электрогенерационные установки, которые громада бесплатно получила от правительства США в рамках проекта USAID "Усиление энергетической безопасности Украины". Несмотря на регулярные блэкауты и постоянные проблемы с энергоснабжением, установки мощностью по 2 МВт так и не подключили к сети.

О проблеме на своей странице в Facebook заявил депутат Обуховского городского совета и военнослужащий Богдан Яцун. Он пояснил, что причиной является затягивание согласований проектно-сметной документации, в частности в ДТЭК, из-за чего работы по подключению просто не начались.

Эти две установки, общей стоимостью около 3,5 млн долларов, были переданы громаде в январе 2025 года. По согласованию Кабинета Министров Украины Обухов стал одним из девяти городов, получивших такую международную помощь.

Согласно меморандуму между сторонами, оборудование предназначено для автономного и распределенного производства электроэнергии во время аварийных отключений. Оно могло бы обеспечивать электро- и теплоснабжение критической инфраструктуры и жилых домов, особенно в зимний период. По подсчетам, мощность установок покрывает около половины потребностей громады.

Публикация Богдана Яцуна на странице в Facebook

Кроме того, Богдан Яцун отметил, что в Ирпене уже подключили газопоршневую установку мощностью 1 МВт. Она обеспечивает электроэнергией и теплом школы, бюджетные учреждения и 23 жилых дома.

"То же самое происходит в сотнях других общин по Украине, которые пытаются выжить в условиях блэкаутов во время войны путем установки установок раздельной генерации. В то же время в Обухове Обуховский городской совет (исполнительные органы возглавляет секретарь горсовета Лариса Ильенко) уже почти год не сможет подключить к общей сети 2 газопоршневые элекрогенерационные установки по 2 мВт каждая (вместе покрывают около половины всех энергетических потребностей Обуховской общины), которые были безвозмездно переданы в январе 2025 года", — отметил он в своей публикации.

Стоит отметить, что еще 1 ноября 2025 года Яцун в комментарии изданию "Моя Киевщина" рассказывал, что обратился к председателю КОВА с просьбой посодействовать подключению установок, в частности в согласовании документации в ДТЭК. Однако в течение осени они работы так и не выполнили.

По его словам, ситуацию также ухудшает предупреждение КП "Обуховводоканал", поскольку из-за отключения электроэнергии может прекратиться водоснабжение, потому что имеющиеся генераторы не способны покрыть потребности системы. Но, по словам Яцуна, запуск газогенерационных установок от USAID мог бы решить эту проблему.

В общем, правительство США обеспечило не только поставки самих установок для громады, но и полный комплект — трансформаторные подстанции, кабели, логистику, выгрузку, гарантийное и послегарантийное обслуживание.

"Однако по состоянию на середину октября 2025 года, проектно-сметные работы по подключению данных газогенерационных установок в Обухове до сих пор не выполнены. Проектно-сметная документация находятся на согласовании в ДТЭК, что повлекло отсрочку работ по подключению установок. И хотя законодательством Украины предусмотрен упрощенный порядок подключения такого энергетического оборудования во время военного положения, похоже городские власти Обухова не планируют проводить эти работы по упрощенному порядку", — цитирует "Моя Киевщина" военного.

Даже предусмотренный законодательством упрощенный порядок подключения энергетического оборудования во время военного положения в городе не применили. Более того, как отметил депутат, на сессии городского совета Лариса Ильенко не назвала конкретных сроков запуска.

"На мой вопрос на сессии городского совета, когда состоится запуск установок, руководитель исполнительных органов, секретарь Обуховского городского совета Лариса Ильенко, предоставила ответ, который свидетельствует о непонимании ею важности подключения этих газогенерационных установок в Обуховской громаде и недостаток компетентности у исполнительных органов горсовета для качественного и своевременного выполнения этих работ", — отметил политик.

Сейчас Обухов остается единственным городом среди получателей международной помощи, где газогенерационные установки так и не запустили, и это, по словам Богдан Яцуна, создает риск потери оборудования, ведь меморандум предусматривает его возвращение в случае невыполнения обязательств или нецелевого использования.

В связи с этим Яцун вместе с народным депутатом Юлией Сирко обратился в Кабинет Министров и Министерство энергетики Украины.

Лариса Ильенко и Киевская областная администрация на момент публикации новости не комментировали новое обращение депутата, а запрос издания "Zaxid.net" в городской совет также остался без ответа.

Напомним, что, по предупреждению министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля, в ближайшие дни Киев переведут с экстренных на жесткие, но прогнозируемые графики отключения света.

Также Фокус писал, что 22 января из-за последствий российских атак на энергетическую инфраструктуру в части областей Украины, в частности в Киевской области, введены аварийные отключения электроэнергии.