В Обухові майже рік не запускають міні-ТЕЦ, які можуть забезпечити 50% потреб міста: яка причина

В Обухові на Київщині майже рік простоюють дві потужні газопоршневі електрогенераційні установки, які громада безоплатно отримала від уряду США в межах проєкту USAID "Посилення енергетичної безпеки України". Попри регулярні блекаути та постійні проблеми з енергопостачанням, установки потужністю по 2 МВт так і не підключили до мережі.

Про проблему на своїй сторінці у Facebook заявив депутат Обухівської міської ради та військовослужбовець Богдан Яцун. Він пояснив, що причиною є затягування погоджень проєктно-кошторисної документації, зокрема в ДТЕК, через що роботи з підключення просто не почалися.

Ці дві установки, загальною вартістю близько 3,5 млн доларів, були передані громаді у січні 2025 року. За погодженням Кабінету Міністрів України Обухів став одним із дев’яти міст, які отримали таку міжнародну допомогу.

Згідно з меморандумом між сторонами, обладнання призначене для автономного і розподіленого виробництва електроенергії під час аварійних відключень. Воно могло б забезпечувати електро- та теплопостачання критичної інфраструктури та житлових будинків, особливо у зимовий період. За підрахунками, потужність установок покриває близько половини потреб громади.

Публікація Богдана Яцуна на сторінці у Facebook Фото: Скриншот

Крім того, Богдан Яцун зауважив, що в Ірпені вже підключили газопоршневу установку потужністю 1 МВт. Вона забезпечує електроенергією та теплом школи, бюджетні установи і 23 житлові будинки.

"Те саме відбувається в сотнях інших громад по Україні, які намагаються вижити в умовах блекаутів під час війни шляхом встановлення установок роздільної генерації. В той же час в Обухові Обухівська міська рада (виконавчі органи очолює секретар міськради Лариса Ільєнко) вже майже рік не спроможеться підключити до загальної мережі 2 газопоршневі елекрогенераційної установки по 2 мвт кожна (разом покривають бл. половини усіх енергетичних потреб Обухівської громади), які були безоплатно передані в січні 2025 року", — зауважив він у своїй публікації.

Варто зазначити, що ще 1 листопада 2025 року Яцун у коментарі виданню "Моя Київщина" розповідав, що звернувся до голови КОВА з проханням посприяти підключенню установок, зокрема у погодженні документації в ДТЕК. Проте протягом осені вони роботи так і не виконали.

За його словами, ситуацію також погіршує попередження КП "Обухівводоканал", оскільки через відключення електроенергії може припинитися водопостачання, бо наявні генератори не здатні покрити потреби системи. Але, за словами Яцуна, запуск газогенераційних установок від USAID міг би вирішити цю проблему.

Загалом, уряд США забезпечив не лише постачання самих установок для громади, а й повний комплект — трансформаторні підстанції, кабелі, логістику, вивантаження, гарантійне та післягарантійне обслуговування.

"Однак станом на середину жовтня 2025 року, проектно-кошторисні роботи з підключення даних газогенераційних установок в Обухові досі не виконані. Проектно-кошторисна документація знаходяться на погодженні в ДТЕК, що спричинило відтермінування робіт з підключення установок. І хоча законодавством України передбачено спрощений порядок підключення такого енергетичного обладнання під час воєнного стану, схоже міська влада Обухова не планує проводити ці роботи за спрощеним порядком", — цитує "Моя Київщина" військового.

Навіть передбачений законодавством спрощений порядок підключення енергетичного обладнання під час воєнного стану в місті не застосували. Ба більше, як зазначив депутат, на сесії міської ради Лариса Ільєнко не назвала конкретних термінів запуску.

"На моє запитання на сесії міської ради, коли відбудеться запуск установок, керівник виконавчих органів, секретар Обухівської міської ради Лариса Ільєнко, надала відповідь, яка засвідчує нерозуміння нею важливості підключення цих газогенераційних установок в Обухівській громаді та брак компетентності у виконавчих органів міськради для якісного і вчасного виконання цих робіт", — зауважив політик.

Наразі Обухів залишається єдиним містом серед отримувачів міжнародної допомоги, де газогенераційні установки так і не запустили., і це, за словами Богдан Яцуна. створює ризик втрати обладнання, адже меморандум передбачає його повернення у разі невиконання зобов’язань або нецільового використання.

У зв’язку з цим Яцун разом із народною депутаткою Юлією Сірко звернувся до Кабінету Міністрів та Міністерства енергетики України.

Натомість Лариса Ільєнко та Київська обласна адміністрація на момент публікації новини не коментували нове звернення депутата, а запит видання "Zaxid.net" до міської ради також залишився без відповіді.

