В Україні запровадили аварійні відключення електроенергії: в яких областях не діють графіки

22 січня через наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру в частині областей України запроваджені аварійні відключення електроенергії. Енергетики наголошують, що раніше оприлюднені графіки в частині регіонів тимчасово не застосовуються.

Як повідомляє НЕК "Укренерго", складна ситуація в енергосистемі змусила ввести аварійні обмеження електропостачання. У компанії зазначають, що відключення скасують одразу після стабілізації системи. Наразі тривають роботи з відновлення сталого електропостачання, а споживачів закликають економно користуватися електроенергією та стежити за офіційними повідомленнями обленерго.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках оператора системи розподілу (обленерго) вашого регіону", — йдеться в дописі.

Київ

У столиці, за інформацією ДТЕК, за розпорядженням НЕК "Укренерго" введені екстрені відключення електроенергії. Погодинні та стабілізаційні графіки при цьому не діють. Мешканців Києва просять ощадливо користуватися електроенергією у разі наявності постачання, щоб зменшити навантаження на систему.

Київська область

У Київській області режим відключень відрізняється залежно від району. У частині Броварського та Бучанського районів продовжують діяти екстрені відключення. В інших громадах області застосовують графіки стабілізаційних відключень. Енергетики закликають споживачів максимально економити електроенергію.

Дніпропетровська область

Як повідомили в ДТЕК Дніпропетровщина, в області за командою НЕК "Укренерго" запроваджені екстрені відключення електроенергії. Під час такого режиму погодинні графіки не застосовуються. Про зміни в ситуації обіцяють інформувати оперативно.

Одеська область

В Одеській області також введені екстрені відключення електроенергії за наказом НЕК "Укренерго". Графіки відключень у цьому випадку не діють. Споживачів просять обмежити використання електроенергії, якщо вона є, щоб допомогти стабілізувати роботу енергосистеми.

Харківська область

За даними АТ "Харківобленерго", у Харкові та області застосовані графіки аварійних відключень. Паралельно продовжують діяти графіки погодинних відключень. В обленерго зазначають, що через постійні обстріли енергетичної інфраструктури ситуація залишається напруженою.

Полтавська область

У "Полтаваобленерго" повідомили, що в області введено аварійні відключення. О 07:35 компанія отримала команду від НЕК "Укренерго" через зниження рівня напруги в мережі. У результаті були застосовані графіки аварійних відключень п’яти черг.

Сумська область

У АТ "Сумиобленерго" поінформували, що на території області запроваджені графіки аварійних відключень тривалістю від однієї до п’яти годин. Рішення ухвалене відповідно до команди НЕК "Укренерго".

Запорізька область

АТ "Запоріжжяобленерго" повідомило про введення графіків аварійних відключень у регіоні. За вказівкою НЕК "Укренерго" 22 січня для промислових споживачів застосовані графіки аварійних відключень у межах плану стабілізації енергосистеми. Також у області продовжують діяти погодинні відключення електроенергії.

Миколаївська область

У АТ "Миколаївобленерго" повідомили, що о 08:40 отримали розпорядження від НЕК "Укренерго" щодо запровадження графіків аварійних відключень. Спочатку планувалося знеструмлення п’яти черг. Згодом, о 08:53, компанія отримала команду застосувати аварійні відключення в повному обсязі — для всіх десяти черг. Уже о 08:58 надійшло нове розпорядження про знеструмлення першої черги спеціального графіка аварійних відключень.

Крім того, енергетики наголошують, що всі обмеження є тимчасовими та залежать від подальшої ситуації в енергосистемі країни.

Нагадаємо, що, за попередженням міністра енергетики України Дениса Шмигаля, найближчими днями Київ переведуть з екстренних на жорсткі, але прогнозовані графіки відключення світла.

Також Фокус писав, що станом на 21 січня близько 44 тисяч осель у Києві залишаються без світла, але енергетикам вдалося відновити електропостачання всіх об'єктів критичної інфраструктури.